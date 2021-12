El estudio de impacto de la ampliación de parque eólico desvela todo un conjunto rupestre por descubrir

El estudio del impacto sobre el patrimonio realizado para la ampliación del parque eólico de Xiabre revela, en realidad, la importancia rupestre del monte que domina las vistas sobre Arousa. Realizado por la firma AKMÉ S.C., de Arqueoloxía y Xestión do Patrimonio, el estudio descarta cualquier tipo de afección sobre los bienes que describe, pero deja una serie de elementos que no son muy conocidos por los vilagarcianos.



Es el caso, por ejemplo, del yacimiento del Embalse de O Con, descubierto en 1999 por la aparición de unas cerámicas de la Edad de Bronce. La empresa señala la imposibilidad de analizar el estado de este yacimiento, debido a la falta de estructuras visibles.



También en la zona de Trabanca Sardiñeira se localizaron en el mismo año, en 1999, un conjunto de medio centenar de fragmentos cerámicos de tonos ocres y negros, así como otras decoradas probablemente del estilo campaniforme. No muy lejos, también en Santiago de Afora, se encuentra un petroglifo con unas dimensiones de 1,10 x 1,10 metros, con un doble círculo con cazoletas centrales y trazos indeterminados que se prolongan desde el motivo. Señalan desde la empresa que firma el estudio que se trata de un grabado muy deteriorado, con surcos muy desdibujados.



También en Trabanca Sardiñeira apareció otro conjunto cerámico con gruesas paredes, de casi un centímetro de espesor, en una zona donde no fue posible localizar estructuras debido a que se encuentra cubierta por la vegetación.



Ya en O Busto, Abalo (Catoira), aparece otro petroglifo de la Edad de Bronce, con motivos geométricos y círculos de hasta ocho cazoletas en su interior, con un estado de conservación regular ya que “los agentes naturales han erosionado el grabado”.



La empresa que realiza el estudio concluye que ninguno de estos bienes se verá afectado por la colocación de nuevos aerogeneradores, ya que todos ellos se encuentran a más de doscientos metros de distancia de los nuevos aerogeneradores.





Nuevos elementos ocultos





En todo caso, hay que tener en cuenta que el estudio no incluyó ningún nuevo trabajo de campo ya que, señalan, las modificaciones del proyecto “afectan al mismo ámbito evaluado” en 2007. Por ello, los trabajos se centraron en una nueva revisión del inventario de yacimientos de Galicia. Eso sí, AKMÉ S.C. establece un plan global de medidas correctoras, como la inclusión de los bienes catalogados en la cartografía de la obra. Además, se señala que podrían existir nuevos elementos en zonas cubiertas por vegetación.