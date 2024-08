"Estupor" en Vilagarcía por la denegación de la ayuda de la Xunta al taller de empleo Labora Xove

El Concello de Vilagarcía muestra su “estupor” por la denegación, por parte de la Xunta de Galicia, del proyecto de obradoiros de empleo presentado para el Labora Xove 2024. Se trata de la primera vez, señaaln desde el ejecutivo que preside el socialista Alberto Varela, que “se rexeita un programa de emprego” de la localidad.



Aunque lo “máis chocante”, para los socialistas, es que “a decisión bota atrás unha especialidade, a de socorrismo acuático, que ten unha elevadísima demanda en Galicia”.

“Para o goberno vilagarciá resulta incongruente que un programa que busca fomentar a empregabilidade nun sector especialmente afectado polo paro, como é o da mocidade, denegue a formación nun sector que tanta falta ten de persoal titulado, como cada ano o demostran os graves problemas que teñen os municipios costeiros de toda Galicia para contratar socorristas para atención das praias”, señalan desde el equipo de Varela. De hecho, este verano Vilagarcía dispone solo de nueve de los doce socorristas que solicitó, por lo que tuvo que priorizar las playas de Bamio y A Concha- Compostela, que tienen bandera azul, frente a otras también muy utilizadas como la de O Preguntoiro, en Vilaxoán.



Una situación que se dio en más municipios. “Non se entende que, en vista da problemática existente en Galicia pola falta de socorristas para as praias, non se dea maior puntuación a este módulo dentro do criterio de obras ou servizos de interese xeral e social”, apuntan fuentes municipales. El ejecutivo considera que se deberían modificar estos criterios para “primar as propostas formativas con maior demanda e posibilidades de inserción no mercado laboral, xa que esta é a finalidade do programa de emprego, e non tanto os proxectos presentados por agrupacións de concellos, por exemplo”.

Iniciativas similares

El proyecto Labora Xove 2024 incluía un módulo de jardinería, para el que la administración autonómica también denegó la ayuda solicitada por el Concello de Vilagarcía, por lo que no llegará a impartirse.

La especialidad de socorrista se impartió por parimera vez en Vilagarcía en el año 2017 y, desde entonces, se hicieron cinco obradoiros que permitieron formar a cuarenta vigilantes acuáticos. La formación era la única propuesta en toda la comunidad autónoma a través del programa de empleo para personas jóvenes. El gobierno local considera que los criterios de valoración deben primar las profesiones con mayor demanda que, como la de socorristas, representan cada año una problemática para todos los concellos con playas.

“Como xa se dixo, a decisión da Xunta causou estupor no Concello posto que Vilagarcía era un dos municipios de Galicia que dende hai moitos anos vían aprobados os seus proxectos de obradoiros de emprego, tanto os de garantía xuvenil, como é o Labora Xove, como os duais de emprego, que é o Forme”.