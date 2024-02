EU pide paralizar las obras del Mercadona para musealizar los restos arqueológicos

El grupo municipal de Esquerda Unida reclama al Concello “un cambio de rumbo” en las decisiones sobre la parcela en la que se está llevando a cabo la construcción de un Mercadona. En concreto, pide que se exploren todas las posibilidades legales para recuperar todo el solar y paralizar así estos trabajos.



“A súa conservación e musealización ao carón dun espazo tan pouco estético como un centro comercial suporía un deterioro na súa imaxe e a súa capacidade de atracción”, señala el portavoz de EU, Juan Fajardo.

La formación apela a la propia Ley de Patrimonio y señala que contempla la posibilidad de paralizar obras ante la aparición de hallazgos de relevancia. EU señala que “non se entende” que estos restos no fueran encontrados en las catas previas y señala que “os informes de patrimonio da Xunta carecen de valor por esta referidos a situacións anteriores, que non teñen que ver coa relevancia dos novos descubrimentos”.

Fajardo incide en que “Vilagarcía non pode seguir perdendo patrimonio e personalidade”, por lo que pide “celeridade” y reclama que el Concello haga “un estudo independente”, que elimine las dudas que puedan surgir