EU solicita un encuentro con el gobierno local para mejorar las condiciones del SAF

Esquerda Unida de Vilagarcía solicita, de manera urgente, que se celebre el encuentro prometido en el último pleno entre los diferentes grupos del gobierno municipal, para alcanzar un acuerdo sobre el pliego de condiciones laborales de las trabajadoras del Servicio de Axuda no Fogar (SAF).



Tras esperar una semana, este grupo municipal lamenta que “o goberno local aínda non convocase aos grupos, a pesar do compromiso do pasado pleno de convocar de urxencia aos voceiros para tratar de chegar a un acordo”.

Distintas iniciativas



Desde EU de Vilagarcía comentan que en esa futura reunión presentarán diferentes iniciativas, todas ellas diseñadas, según indican, para mejorar y dignificar las condiciones laborales de las trabajadoras del servicio. Entre ellas, incluyen la obligación de que la empresa concesionaria ponga medios de transporte para el traslado de las trabajadoras o se establezca una compensación económica.



A igualdade non só se demostra conmemorando determinadas datas, a igualdade é evitar, que dos peores servizos municipais no referente a condicións laborais, sexan precisamente aqueles con maioría de traballadoras”, critican desde EU en relación a la gestión del SAF.