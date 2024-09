Eva Silva (TDAH Salnés) | “Hasta ahora parecía que el TDAH era un invento de las mamás. Hoy se visibiliza más”

Eva Silva es la presidenta y fundadora de TDAH Salnés. Ella ya sabía de esta condición a través de su familia y de ella misma, pero a raíz del caso de su hija, confiesa, descubrió un mundo que no conocía. Hoy nos habla de él.

¿Qué es el TDAH?

Es un trastorno del neurodesarrollo que condiciona la vida de las personas que lo tienen, a todos los niveles. Empieza en la niñez y cuando van al colegio es cuando notan unas carencias a nivel atencional, de adquisición de conocimientos, de memoria, de conducta... Y no desaparece. Con la edad se aminoran algunas cosas.

¿Siempre va ligado a la hiperactividad?

No. Puede ser TDA sin hiperactividad, puede darse combinado o puede darse con otros trastornos, a los que les llamamos comorbilidades. La hiperactividad, por lo general, va más ligada al sexo masculino. Somos muy pocas las mujeres que tenemos hiperactividad.

¿Cómo surge la asociación en 2015?

Yo tengo una niña de 20 años ahora, que al igual que yo y parte de mi familia, siempre hemos empezado a hablar tarde, a ser muy inquietos algunos, y no gateamos, andamos directamente. Pero en primero de Primaria la profesora me dice que “a la niña le pasa algo”. Que no presta atención, que un día conoce una letra y otro día ya no es capaz de emitir el sonido de esa letra... Y me entró una angustia que me fui directa al pediatra a pedir un volante para el neuropediatra. De allí me fui a Luma, porque conocía a Lourdes Rolán, y me dijeron que seguramente era un problema de madurez. Lour­des empezó a trabajar con ella hasta que me dijo que tenía TDA y dislexia y me fui al neurólogo, que le recetó Concerta y seguir en terapia.

"Estamos en una sociedad diversa. Tener TDAH no nos hace mejores ni peores pero, sobre todo, no somos nada aburridos"

¿Y en qué momento decide formar la asociación?

Estando en esta situación, una ANPA de un colegio hizo en el Auditorio de Vilagarcía una charla y me llamaron. Y allá fui. Descubrí un mundo que no conocía. Me quedé alucinada. Quien impartió esa formación, Emma Blanco, nos juntó a varios para constituir una asociación y por mediación de Patricia Petinal y Elena Suárez conseguimos que nos prestaran un local en el pabellón Castelao y ahí empezamos a trabajar, con cuatro “patacones” y mucha ilusión.

¿Qué servicios prestan?

Se dividen en varios servicios. Primero la información y orientación, que abarcamos Arousa Norte y Sur, Sar, Ulla-Umia, Deza, Vigo, Morrazo, Pontevedra y Sanxenxo. Luego tenemos servicio terapéutico y de diagnóstico, tanto para socios como para no socios. También tenemos servicios educativos, para el apoyo escolar, técnicas de estudio y talleres. Además, tenemos formación, con un convenio con Educación.

Y también las jornadas, ¿no?

Sí. Presentamos hoy aquí el cartel de este año de las jornadas anuales, que serán en el Auditorio de Cambados el 26 de octubre. Van dirigidas a familias, profesorado, profesionales que trabajan con infancia o adultos con estas características y todo aquel que esté interesado.

¿Cómo debemos enseñar a los niños a tratar a sus compañeros de clase con TDAH?

Esto es uno de nuestros objetivos, la visibilización y sensibilización. Estamos en una sociedad diversa, donde cada uno es distinto y el TDAH no nos hace ni mejores ni peores. Tenemos una parte que a lo mejor otros no tienen. Sobre todo no somos nada aburridos (ríe). Y somos más empáticos, sensibles al dolor ajeno... Entonces hay que respetar a tu compañero, entenderlo, apoyarlo... Y no exigirle que vaya a tu mismo ritmo, porque va a llegar al mismo sitio que tú. Eso lo digo por experiencia. Pedimos empatía y ponerse en nuestro lugar. De ahí nuestro emblema: Ponte nas miñas zocas.

Eva Silva (izquierda), junto a miembros de las sedes de Vilagarcía y Ribeira | cedida

En redes conciencian sobre algunas frases que las personas con TDAH tienen que escuchar, como “¿te has tomado la pastillita?”

Igual suena un poco fuerte, pero hay mucho dolor detrás de esto. Me emociono porque yo soy TDA con hiperactividad, pero me pongo en la piel de esa madre que ve cómo su hijo sufre, que no sabe lo que pasa, que se siente sola... Muchas veces me llaman madres llorando por el rechazo, porque no invitan a los niños a los cumpleaños. Hay un sufrimiento muy grande también por parte del niño, que no entiende por qué ha nacido así, por qué sufre rechazo, por qué a pesar de esforzarse no llega al nivel o no es un niño que aparcas y no se mueve. Y eso no para, solo se desarrolla a lo largo de tu vida.



También le quería preguntar por la medicación, porque justamente ahora hay desabastecimiento de uno de los medicamentos que se usa para el TDAH...

A toda la complejidad de la vuelta al cole que viene ahora se une este desabastecimiento. Dicen que primero faltaba un componente para elaborarlo y luego que los usan los estudiantes... Que eso es una bomba de relojería. Y también parece que algunos lo usan para colocarse.



¿Cada vez hay más personas con este trastorno o vemos más porque se presta más atención?

Ambas cosas. Y que se visibiliza más. Hasta ahora parecía que el TDAH era “el niño que no para quieto” o “inventos de las mamás”. Esto no es así, es algo más, algo que te incapacita para muchas cosas. A nuestra asociación llega mucha mujer adulta, y en menopausia, porque desarrollan algunas características como trastorno de depresión o de ansiedad crónicas. Hay que sacar el estigma de que es algo vergonzante y hay que seguir luchando.