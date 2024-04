Fajardo acusa de "ruralofobia" al gobierno de Alberto Varela

El grupo municipal de Esquerda Unida considera una “aberración” y una “auténtica barbaridade” que el gobierno local pretenda convertir la reformada Rúa Xiabre, que une Bamio con Guillán, en una circunvalación alternativa ante el colapso de Rosalía de Castro.



“Demostra que para o equipo de Alberto Varela existen veciños de primeira e de segunda”, señala el portavoz de EU, Juan Fajardo, que incide en que “mentras se humaniza” el centro urbano, expulsando el tráfico, este se deriva al rural, “onde non existen as infraestruturas nin os medios necesarios para garantir a seguridade viaria”. De hecho, considera que vivir en el rural hoy en día es un “perigo”, en cuanto a seguridad vial se refiere.

"Esta situación é froito da falla de planificación. Os vehículos non desaparecen do centro, se non que, de facto, ocupan espazos que non reúnen os veciños de Trabana, A Torre, Guillán, A Laxe ou Cornazo observan as súas antes tranquilas rúas convertidas en circunvalacións, por culpa da improvisación do goberno local", señala Fajardo, que acusa al ejecutivo de Varela de "ruralofobia".