Fajardo se compromete con las mejoras de seguridad y humanización en Trabanca Badiña

Integrantes de la candidatura de Esquerda Unida-Vilagarcía en Común han mantenido una reunión con la asociación vecinal de Trabanca Badiña, en la que Juan Fajardo, portavoz y candidato a la Alcaldía, recibió un dossier con las principales reivindicaciones de la parroquia. Entre estas demandas, los vecinos reclaman las humanizaciones de la rúa 8 de marzo, Pomar o el tramo de la rúa Anruís hasta la iglesia de Cea. Unas actuaciones que el gobierno local, según el alcaldable, solo promueve en el centro, lo que “esta provocando unhas malas condicións urbanas no resto do concello”. De hecho, Fajardo subraya que las limitaciones de la velocidad en las zonas urbanas han desplazado el tráfico a las parroquias poniendo "en perigo o uso para os residentes nestas zonas", argumenta.

Otro de los aspectos tratados sería la instalación de una estación de VaiBike en la parroquia. El edil sostiene que la falta de este servicio en la zona "é outra demostración da política do concello de non atender as auténticas necesidades da poboación" y apuesta por que las “parroquias do rural conten cunha estación de Vaibike para que a xente poida desprazarse ao centro e regresar”.

En el dossier entregado a Esquerda Unida-Vilagarcía en Común figuran también las peticiones de mejora de la red de alcantarillado y recogida de pluviales en la parroquia y la mejora de la seguridad viaria afectada por la proximidad de la zona residencial con el polígono industrial. Una de las medidas propuestas es la de reducir o prohibir el paso de vehículos pesados por numerosos lugares de la parroquia. En un sentido similar la formación señala que el vecindario reclama ampliar la presencia de efectivos policiales y de incrementar la seguridad pública, fundamentalmente para combatir el menudeo de droga y aprovechar esta presencia de la Policía Local para disuadir de la conducción peligrosa que se produce en numerosos lugares.