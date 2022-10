Fajardo critica el "turismo político" del gobierno local

El grupo municipal de Vilagarcía en Común- Esquerda Unida solicitó por registro que el ejecutivo informe de sus gastos de desplazamientos, dietas y demás costes originados “pola voráxine de turismo político” en la que, aseguran desde la formación que lidera Juan Fajardo, “está inmerso” el equipo de Alberto Varela.





Sin embargo, desde VeC- EU lamentan que, pese a la petición formal, el gobierno local no solo no aporta los datos “senón que oculta esta información”, con una respuesta en la que le remiten a las actas de las Xuntas de Goberno. “A realidade é que estes gastos desapareceron das actas realizadas polo propio goberno no último ano”, señalan desde el grupo de la oposición.





Además, Fajardo considera que la situación se agrava porque una “parte considerable deses gastos se deben a viaxes de concelleiros non relaacionados directamente co motivo da viaxe”. Consideran desde VeC-EU que cualquier ejecutivo “responsable” informaría no solo de los gastos, sino que daría cuenta de la agenda concreta de cada uno de ellos.





“Entre outras cosas, para que a veciñanza entenda para que acude a unha concelleira de Servizos Sociais a viaxes que nada teñen que ver co seu departamento”. La formación anuncia que, ante este comportamiento, no participará en la negociación de la nueva ordenanza de transparencia, que tilda de “fraude”