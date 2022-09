Fajardo denuncia gastos de más de 120.000 euros al año en telefonía en Ravella

El portavoz de Vilagarcía en Común, Juan Fajardo, considera excesivo que el Concello se gaste al año en telefonía más de 120.000 euros. Una denuncia que no es la primera vez que se da desde las filas de la oposición en los últimos años, pero a la que todavía no se le ha dado respuesta. El izquierdista considera que el gobierno local está “máis preocupado en viaxes institucionais e en ter a tarde libre que en buscar onde reducir gastos”. Fajardo explica que el exceso en estas facturas se debe a que los recibos están repartidos en decenas de pequeños contratos sin ser una gestión que los agrupe para lograr un ahorro conjunto. Dice el izquierdista que lo ideal sería “conseguir un servizo integral de telefonía para todos os departamentos municipais e, dende a oferta conxunta, rebaixar o importe final que deben pagar as arcas municipais”. Así pues Fajardo reclama conocer la situación real de la gestión económica y que se realice una auditoría del gasto con el “obxectivo de detectar que poidan reducir o seu conxunto mediante unha xestión máis eficaz”. Propone incluir en los contratos la puesta en marcha de la conexión pública a redes wifi de carácter municipal de forma que existan espacios en los que la gente pueda conectarse gratis.