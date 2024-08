Fajardo denuncia la “ocupación ilegal” de la servidumbre del río O Con en Rodrigo de Mendoza

Esquerda Unida denuncia ante el gobierno local la “ocupación ilegal” de la servidumbre del río de O Con por parte de una promotora que tiene previsto construir un bloque de viviendas en la zona de Rodrigo de Mendoza. El portavoz de la formación, Juan Fajardo, señala que “asistimos a ocupación irregular da ribeira do río do Con sen que o goberno local faga nada para preservar a legalidade, que obriga a deixar a servidume dos ríos libres nos cinco metros seguintes a partir do cauce, xa que esta servidume debe servir para permitir o acceso público e facilitar a gardería fluvial”.

Dice Fajardo que la ocupación de esta servidumbre –además de ilegal– “provoca grandes problemas sobre o ecosistema fluvial e impide a súa conservación e recuperación, ademais de provocar no futuro novos problemas en caso de inundacións”. Dice que no puede haber tolerancia institucional.