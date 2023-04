Fajardo denuncia la proliferación de vertederos ilegales en las parroquias de Vilagarcía

Esquerda Unida-Vilagarcía en Común alerta de la proliferación de vertederos incontrolados en las parroquias de Vilagarcía y critica la falta de respuesta del gobierno local. La formación propone para ello la puesta en marcha de un programa de erradicación de estos puntos de vertidos mediante inspecciones y sanciones para empresas y particulares que tiren los residuos en puntos sin control.

En este sentido, EU lamenta "a completa inacción do goberno de Vilagarcía nesta materia e o mal exemplo que está a dar á cidadanía realizando vertidos continuados e sen control na finca de A Maroma". Además. el candidato a la Alcaldía, Juan Fajardo, destaca que el gobierno municipal no cuenta con ningún programa de orientación para que el vecindario conozca en que lugares están permitido el depósito de residuos ni uno de inspección y retirada de los vertidos incontrolados que proliferan en distintos puntos del rural del Concello, según alerta. Asimismo, la formación considera "inasumible a actitude do propio Concello" por el caso de los residuos presentes en la finca de A Maroma.

Debido a todo lo anterior, EU-VeC anuncia que preguntará en el próximo Pleno sobre la medida anunciada por el gobierno de los puntos limpios móviles. El grupo municipal subraya que resultaron ser "un fracaso" ya que el vecindario no sabe "donde se instalan os puntos móbiles de recollida, nin se están funcionando". De esta forma, Esquerda Unida concluye que es necesario llevar a cabo una campaña de información en línea y en tiempo real de donde están situados estos puntos móviles y como deben de ser utilizados por la ciudadanía en caso de tener responsabilidades de gobierno.