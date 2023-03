Fajardo escucha en Vilaxoán las demandas de los vecinos

El candidato a la Alcaldía de Vilagarcía por Esquerda Unida-En Común continúa con la ronda de reuniones con los vecinos de la localidad. En Vilaxoán, Juan Fajardo escuchó de primera mano las demandas de los vecinos en cuestiones relacionadas con la seguridad vial o las inundaciones. El izquierdista expone que "Vilaxoán ten hoxe unah rede de recollida de pluviais e de saneamento que están colapsadas, son cativas e antigas, polo que precisan dunha solución integral que pasaría por un novo deseño integral da mesma".

Además de las demandas históricas como la mejora del lavadero, la seguridad vial o la situación de la playa de O Preguntoiro el portavoz de Esquerda Unida insiste en la importancia de "deseñar o futuro de Vilaxoán para os vindeiros 50 anos". De ahí que entienda que es necesario "determinar as actuacións que permitan revalorizar a vila, recuperando a demografía e a actividade social e económica que foron no seu día exemplo, non só para Vilagarcía, senón para toda a comarca".

Fajardo y los miembros de su candidatura se comprometen, si llegan al gobierno local, a realizar una propuesta de recuperación de la fachada marítima para convertirla en un centro de atención tanto para la creación de áreas de esparcimiento como de atracción de actividad económica e incremento demográfico. También compromete realizar un estudio sobre la playa para determinar qué actuaciones se pueden llevar a cabo para recuperarla.