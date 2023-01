Fajardo pide explicaciones por la situación de la Casa Jaureguízar

El portavoz del grupo municipal de Vilagarcía en Común- Esquerda Unida, Juan Fajardo, reclama las explicaciones de la concejala de Benestar, Tania García Sanmartín, por la situación de la Casa Jaureguízar.



“Namentres realizamos proxectos faraónicos, que non pediu ninguén, o goberno é incapaz de rematar os proxectos iniciados hai anos, proxectos como o da Casa Jaureguízar, que poderían dar cabida a actividades tan necesarias como as que no seu día VeC-EU demandou para este espazo”, asegura Fajardo.



La formación reclama que sea la también portavoz del gobierno la que dé explicaciones sobre por qué “se ten deixado morrer” la rehabilitación del inmueble en la Dirección Xeral de Patrimonio.



“Nestas explicacións públicas non só debe darse resposta á falta de interese por resolver o proxecto en Patrimonio, se non aos prazos que manexa o goberno local para poñer en funcionamento o espazo”, aseguran desde Vilagarcía en Común- Esquerda Unida.

Fajardo incide en que la situación de este inmueble, situado en pleno casco urbano, sería motivo de “continuas multas, se o titular fose unha entidade ou persoa privada” por lo que considera “absolutamente intolerable” que el “abandono e deixadez se produza dende a administración local”.



En este sentido, el edil pone de relieve otras “evidencias de falta de xestión”. Como ejemplos, habla del campo de A Lomba, el pabellón de Fontecarmoa, el Museo do Ferrocarrial, el convenio de Lantero o la nueva piscina municipal. Para que pagamos xornadas completas se non se fai o traballo?”, se pregunta