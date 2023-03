Fajardo pregunta cuánto gastó el Concello de Vilagarcía para conseguir un diploma en los Bikefriendly

El portavoz de Vilagarcía en Común- Esquerda Unida, Juan Fajardo, pregunta cuánto gastó el Concello para conseguir un diploma en la gala de los premios Bikefriendly. Asegua el edil que estos reconocimientos "parecen máis comprados que concedidos", por lo que pide explicaciones.

La gala, a la que asistieron el alcalde, Alberto Varela, y la edil de Mobilidade, Paola María Mochales, se celebró en Sevilla. EU-VeC se pregunta por qué Vilagarcía participa en este tipo de premios y qué retorno tienen para la mejora de la movilidad y del tráfico de la ciudad. Fajardo considera imprescindible saber cómo se gestionan este tipo de actividades ya que muchas "parecen mercardas polos concellos sen que teñan unha verdadeira utilidade".

El portavoz municipal de VeC-EU no cree que el diploma esté muy argumentado, sobre todo "coñecendo como foi o desenvolvemento do uso da bicicleta en Vilagarcía e todos os erros cometidos tanto nos deseños e trazados do carril bici como na xestión das bicicletas públicas".

Para la formación, este tipo de medidas tienen que ver con el "turismo político de fin de semana" que es "reiterado" y con "gastos asumidos polos orzamentos municipais". Según Fajardo, "podemos contar ata unha viaxe por es destas características".

Esquerda Unida pedirá al Concello "transparencia" para explicar los motivos de estos desplazamientos, "canta xente ten que viaxar para recoller un premio", así como los costes de transporte, hotel y dietas y el criterio de selección. "Pode quedar a impresión de que se vai por ir e porque paga o Concello, sen ter en conta se se pode pagar ou se é necesario", dice Fajardo.