Fajardo reclama la recuperación del club de jubilados de Vilagarcía prometido hace cinco años

Esquerda Unida-Vilagarcía en Común reclama la recuperación del club de jubilados "prometido desde hai cinco anos", tras haber sido desalojados, en 2018, del local en el que estaban instalados, la Casa do Mar. El candidato a la Alcaldía, Juan Fajardo, señala que en aquel momento "todo foron promesas de reubicación tanto por parte do Concello como da Xunta de Galicia" que no llegaron a materializarse. Por lo que la formación propone la creación de esta dotación en un lugar de fácil accesibilidad. Asimismo, EU-VeC promete que pondrá en marcha este servicio de tener responsabilidades de gobierno después de las elecciones municipales de mayo. La localización planteada estaría en el centro urbano, con el objetivo de facilitar el desarrollo de actividades.

Para Fajardo los cinco años del cierre del club "son outra demostración de que o goberno local non atendeu en absoluto aos diferentes colectivos locais" y achaca que "non se fixeron infraestruturas nin servizos para a mocidade nin para a xente maior porque o goberno e o PSOE de Vilagarcía non están interesados neles”, añade.

Según el edil, Esquerda Unida-Vilagarcía en Común tiene la intención de poner en marcha los servicios necesarios para que los distintos colectivos “da cidadanía de Vilagarcía se sintan atendidos e poidan desenvolver as súas actividades de maneira digna”. Sobre el colectivo de personas mayores del municipio, subraya que “merecen un lugar no que estar, no que divertirse, organizar a súa vida social” y considera “inxusto” que Vilagarcía “deixase de lado as reclamacións continuadas do colectivo de maiores”.

En este sentido, Fajardo recuerda que cuando existía el club de jubilados eran más de cien personas las que utilizaban de forma diaria las instalaciones. Además, explica que, después de la pandemia, "é necesario volver crear un espazo que lle sirva de referencia, especialmente no inverno, para que non se vexan obrigados a quedar na casas ou a renunciar a facer actividades por falta dun local".