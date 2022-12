Fajardo sitúa en Varela la "responsabilidade" de lo sucedido con el convenio de Lantero

El grupo municipal de Vilagarcía en Común- Esquerda Unida sitúa en la cabeza del alcalde, Alberto Varela, “toda responsabilidade” sobre la sentencia que dio la razón a los dueños de la antigua fábrica de Lantero.

La formación señala que el actual regidor “non fixo o mínimo esforzo para chegar a un acordo máis favorable aos intereses públicos, pese a ter oito anos para facelo”. En este sentido, señalan desde VeC-EU, el acuerdo actual no supone “ningunha vantaxe”.



El grupo echa la vista atrás y recuerda que su actual portavoz, que en 2004 era edil de Esquerda Unida, Juan Fajardo, votó entonces en contra de dicho convenio, al igual que de otros dos acuerdos urbanísticos de la época que consideran un “desastre en termos de crecemento urbano ordenado”, en referencia a Villa Güimil y al Liceo Marítimo.. “En todos os casos, o grupo de goberno permite u exceso de construción a cambio de non ter que pasar esforzo nas negociacións para moderar as ambicións do cemento”, apunta VeC-EU.

Fajardo también defiende que la sentencia revela “a incapacidade do alcalde e do seu goberno para a xestión da cidade e das súas necesidades. Varela só é capaz de gobernar para as obras caras, grandes e inútiles, maioritariamente electoralistas ou feitas baixo un modelo de cidade erróneo e fracasado”, como “Arcebispo Lago ou as ciclovías”.