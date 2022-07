Fallece Moncho Quintáns, vicepresidente de la Mesa das Verbas

Hasta hace escasos días Xosé Ramón Quintáns Suárez estaba soltando versos al viento. Lo hacía en la sesión de la Mesa das Verbas celebrada en Catoira y en un marco en el que todos lo conocían como Moncho Quintáns. Su trayectoria en el colectivo que ahora lo despide con tristeza era muy activa, dado que ocupaba el puesto de vicepresidente. Los que lo conocían dicen de él que era un hombre polifacético, irónico y simpático. Ante la noticia de su fallecimiento el presidente de la Mesa das Verbas y amigo íntimo de Moncho, Germán Torres, destacaba que Quintáns "permanecerá inmortal como bo poeta". Además le dedica unas palabras para que "goce ceibando os seus versos no Alén, que xogue cos anxiños, os seus nenos, os seus alumnos do máis alá e que faga brincadeiras e falcatruadas con canto trasno se atope, que non han faltar".