La falta de local para reubicar a los placeros paraliza el inicio de la reforma de la Praza de Vilaxoán

La empresa encargada de las obras de remodelación de la Praza de Abastos de Vilaxoán se ha visto obligada a retrasar el inicio de los trabajos después de que –al llegar el pasado lunes a las instalaciones– comprobar que los placeros no cuentan todavía con una ubicación alternativa para vender los meses que duren los trabajos. “Ninguén do Concello falou con nós en todo este tempo”, denuncia uno de los afectados, que asegura que la venta y los trabajos de mejora son “absolutamente incompatibles”. En la Praza vilaxoanesa venden sus productos tres personas. “Somos carnicería, peixería e frutería. Pensamos que o normal é que antes de empezar unha obra o que tes que facer é falar cos afectados da mesma e buscarlles un sitio. Nada fixeron”, insisten los afectados. De hecho aseguran que ayer mismo ediles del gobierno municipal y el arquitecto estuvieron en Vilaxoán buscando un local que cumpla con las exigencias de una actividad como la suya. “Se o atoparon, non sabemos nada”, dicen.



Cabe recordar que las obras fueron adjudicadas el pasado 15 de septiembre por más de 200.000 euros, pero que es un proyecto que ya llevaba tiempo promocionándose desde el ejecutivo socialista. Los vendedores aseguran que no van a cerrar sus negocios durante los meses que duren los trabajos tanto por su propia economía como porque “non imos deixar a Vilaxoán sen este servizo”.

Reacción del PP

El Partido Popular emitía a última hora de ayer un comunicado sobre este asunto apuntando directamente al gobierno municipal de la situación. “A pesar de llevar más de dos años anunciando el proyecto, el gobierno local no tuvo previsión para buscar un lugar alternativo para las trabajadoras”, exponen. El PP exige a Varela “que dé la cara y que explique cómo se llegó a esta situación, qué medidas se van tomar y como va afectar esta parálisis al proyecto, tanto en términos de tiempo como económico”.