La falta de médicos obliga a cubrir el PAC de San Roque con enfermeras

La falta de médicos en PAC de San Roque se ve agravada estos días, de tal forma que la gerencia incluso se llegó a plantear cerrarlo y derivar las urgencias al Hospital do Salnés. Finalmente, se reunió el Comité de Planificación, que decidió mantenerlo operativo, pero ante la falta de facultativos, explican desde el Sergas, se cubrirá con enfermeras y PSX.



Son ocho los médicos que hay en el centro de salud de Vilagarcía, de los cuales cinco están de baja y uno se encuentra disfrutando de su permiso de paternidad. Dos se encuentran trabajando, pero una finalizaba ayer la guardia y otra entra hoy.



Fue esta situación la que llevó a la gerencia a convocar, de urgencia, el Comité de Planificación, para adoptar una decisión sobre las urgencias en San Roque. En un primer momento se valoró derivarlas al Hospital, pero finalmente, pese a no haber disponibilidad de facultativos, decidieron mantenerlo activo con cobertura de enfermería y PSX.



Una medida que, en cualquier caso, obligaría a acudir al Hospital do Salnés en el caso de que cualquier problema que precisase de una valoración médica. Lo cierto es que los problemas por falta de médicos se repiten cada verano. Este año comenzaron ya antes, durante la primavera, cuando fueron varios los fines de semana en los que el PAC se quedó con un solo médico durante algún turno. En este caso, la incidencia se registra en un fin de semana especialmente poblado en la ciudad. La situación llega ahora a su límite. Son problemas que también se dan en otros municipios de O Salnés, como O Grove.





Diversas versiones





La situación del PAC de San Roque fue precisamente la que motivó la reactivación de la Plataforma SOS Sanidade en Vilagarcía, que mantuvo el jueves una reunión. Movilizaciones y recogida de firmas son algunas de las medidas que se abordaron durante un encuentro que continuará en las próximas semanas. El objetivo del colectivo es abrirse a otras zonas de O Salnés, para crear un frente comarcal. Asimismo, el alcalde, Alberto Varela, también anunció para hoy una comparecencia en la que dará su postura sobre la falta de médicos en las Urgencias vilagarcianas.



A este respecto, desde la Consellería de Sanidade aluden a la falta de profesionales facultativos y reclaman la intervención del Gobierno estatal.