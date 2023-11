Las familias de Carril se movilizan por la saturación de un aula

La situación insostenible de un aula del colegio Rosalía de Castro, de Carril lleva a las familias del centro a iniciar las movilizaciones, cansadas ya de enviar escritos a la administración autonómica sin obtener resultado.



Se trata de un problema que se viene arrastrando desde el curso pasado pero que estalla este año tras haberse agravado. En la actualidad, son 24 los niños que hay en el aula, seis de ellos con necesidades especiales. Uno de los casos de los menores es especialmente grave y provoca la continua presencia de sanitarios y ambulancias en el centro.



Los padres muestran su solidaridad con estos pequeños y creen que la actual situación “perjudica a todos”, explican y, además, “impide el desarrollo normal de las clases”.



Se trata del aula de 6º de Infantil, que cuenta con 24 alumnos frente a los veinte que establecen las ratio. “Incumplen su propia normativa”, explica José Ríos, uno de los padres, que señala que también se duplica el número de niños con necesidades especiales, que es de seis.



Un problema generalizado

Esta situación, explican los padres, se produce también en otros centros, mientras la Xunta propone la reducción de las ratios, pero en la práctica no acaban por cumplirse.



El resultado es que el funcionamiento de las clases es muy irregular y, además de perjudicial para los pequeños, explican los familias, también lo es para los docentes, que se ven en situaciones estresantes muy complicadas de manejar.

Ya durante el curso pasado se dieron problemas en 5º de Infantil y los progenitores enviaron escritos tanto a la Xefatura Territorial de Educación como a la Valedora do Pobo. Reclamaban el desdoble del aula, para que pasase a tener doce alumnos cada una, pero la administración autonómica “nos dijo que no había medios”, explica Ríos, que considera que de esta manera “quedan desatendidos” los menores. Por todo ello, las familias convocaron una concentración para el próximo martes, a primera hora de la mañana, convencidas de que “es la única forma de que nos hagan caso”, tras meses intentando buscar una vía de solución por lo administrativo. No es la primera vez que los padres de este centro se movilizan por un motivo similar o por otros relacionados con deficiencias estructurales.