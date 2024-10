Felipe VI en el Foro La Toja: “Europa vive momentos decisivos y en el futuro no caben ni la irreflexión ni la parálisis”

Un espacio imprescindible para el encuentro, el debate y el intercambio de ideas. Esta fue la definición que más se repitió en la inauguración de la sexta edición del Foro La Toja que –en los próximos tres días– coloca a la pequeña isla de O Grove en centro neurálgico del diálogo sosegado a nivel internacional. El rey de España, Felipe VI, fue el encargado de inaugurar un evento en el que se debatirán los nuevos retos a raíz de los procesos electorales que se están viviendo en la actualidad. El rey aplaudió el contenido del foro señalando que “se abordarán temas complejos que nos conciernen a todos, dándole una visión amplia con el objetivo de mirar al futuro con un mínimo de garantía y seguridad”. El monarca apeló a la reflexión sosegada de las ponencias como “un ejercicio esencial siempre y de manera especial en una época de sobreabundancia informativa”.



El rey hizo referencia a un escenario mundial con “una conflictividade generalizada y con dos horribles guerras que continúan causando destrucción”. De hecho Felipe VI hizo una reflexión sobre los desafíos que deben afrontar las democracias como, entre otras, la erosión de ecosistemas, el impacto de la inteligencia artificial o la gestión de la crisis migratoria. “Retos a corto plazo con implicaciones a largo plazo”, declaró el monarca. Indicó que “la UE arranca una legislatura decisiva y con crisis sin precedentes en múltiples ámbitos”. Sobre esto insistió en que “la UE y cada uno de sus miembros deben aportar respuestas. No nos podemos permitir que se debilite ni se ponga en jaque”.



Felipe VI apuntó a que “vivimos momentos decisivos que están definiendo la Europa que queremos vivir. Europa se juega su futuro y si el futuro es nuestro mayor reto, el presente es nuestra principal tarea en donde no cabe la irreflexión ni la parálisis”. El rey alentó a no dejarse llevar por el pesimismo pese a los numerosos retos que hay por delante. “Las razones para la confianza siguen siendo más y mejores para la desesperanza”. El monarca incluso se arrancó a hablar en gallego y destacó Galicia, además de Combarro y Carril, en donde estuvo hace tan solo unos días con la reina y la princesa de Asturias.



Fue Felipe VI el encargado de entregar el premio Foro La Toja, que recayó en el alto representante de la UE para asuntos exteriores, Josep Borrell. El socialista hizo gala de su vocación europeísta y realizó un análisis sosegado de la situación actual –sin olvidarse de los conflictos armados en activo– y apeló a la “unión imperfecta” que es la UE, “pero que nos ha servido para superar las identidades antagónicas. No estaríamos donde estamos si un buen día los europeos no hubiesen decidido sustituir el cañón por la mesa de negociación”. Borrell insistió varias veces en su discurso en el concepto de unión ante las amenazas presentes, sobre todo las bélicas. “Si no estás en la mesa acabas estando en el menú” y apeló a “trabajar más para garantizar nuestra seguridad”.

En los discursos de arranque también habló el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que manifestó que el Foro La Toja es una ocasión única y de prestigio para “superar las turbulencias, aproximar posturas, dialogar y, por supuesto, para que resulte eficaz acatar las reglas del juego”. El mandatario conservador también echó mano de los múltiples retos a los que ahora se enfrenta Europa y, por lo tanto, Galicia. “Vivimos en un mundo interconectado y nada de lo que pase de una forma u otra, por muy lejos que sea, va a dejar de afectarnos”. Rueda presumió de “identidad gallega” e hizo referencia a que “hace poco los gallegos votaron y eligieron permanecer al margen de los extremismos” y defendió el “centrarse en las políticas para las personas porque atendemos a personas, aunque a veces haya a quien se le olvide”. El presidente autonómico hizo referencia a alguna de sus propuestas estrella como la gratuidad de la matrícula para todas las etapas educativas. “Es el estilo Galicia que queremos implantar y difundir. Gratuidad para todas las familias siempre que la gente se esfuerce porque hay que apelar a la cultura del esfuerzo”. En sus palabras incluso tuvo hueco para hablar del turismo. “Galicia no es hostil para nadie y el hecho de que la gente quiera venir es una suerte y no una amenaza”, afirmó.

El toque más sentimental lo puso el presidente del Foro La Toja, Amancio López, que se sintió agradecido por el hecho de que “el sueño de un grupo de amigos” vaya ya por su sexta edición y con una vocación cada vez más internacional a todos los niveles. Definió la UE como el resultado “del esfuerzo y sacrificio de hombres y mujeres que constituían derechos y libertades que hoy damos por sentados”. Comparó la esencia del foro – “convivencia, respecto por la diversidad y encuentro entre culturas”– con las del Camino de Santiago e incluso citó a Castelao para hablar de Europa: “O camiño foi o surco no que se fundou a conciencia europea”. Acabó diciendo que “los problemas de la democracia solo se solucionan con democracia”.