La Festa da Auga no incrementó el consumo en la red local, según los datos del Concello de Vilagarcía

La celebración de la Festa da Auga apenas tiene iuncidencia en el consumo del líquido elemento, según los datos que muestra el Concello de Vilagarcía, recopilados por la empresa concesionaria Espina & Delfín. El volumen de agua procesada en la ETAP puede variar por diferentes circunstancias, como una avería, pero las seires, apuntan fuentes municipales, "son un referente moi fiable do uso da rede".

Según estos datos, el 16 de agosto, el día propio de la fiesta, el agua tratada sumó 11.383 metros cúbicos, prácticamente el mismo que al día siguiente (sábado 17, con 11.379 metros cúbicos), pero 156 menos que el jueves 15, que fue festivo. Además, según se puede comprobar en als estadísticas, en el fin de semana anterior, el viernes 9, el sábado 10 y el domingo 11, el volumen de tratamiento de agua fue sensiblemente superior al del 16, 17 y 18 respectivamente, cuando San Roque llega a su punto álgido (36.056 frente a 34.107, respectivamente).

"En resumo, os datos desmenten a quenes aseguran que a Festa da Auga, na que participan máis de 30.000 persoas, supoña un gasto excesivo. A necesidade de tratar auga e poñela no circuíto ten sempre máis que ver co tempo meteorolóxico (a máis calor, máis consumo) e co aumento de poboación en condicións habituais de estancia, non cunha festa", señalan desde el Concello de Vilagarcía.



En este sentido, inciden en que durante el mes de enero la media de agua tratada en la depuradora ronda los ocho mil metros cúbicos, un tercio menos que en verano.

Limpieza extraordinaria

Lo que sí se multiplica durante la noche del 15 de agosto y la jornada del 16 es la generación de basura. Con respecto a una jornada ordinaria, la recogida de "resto" pasó de 40.000 a 77.960 kilos (un 95 por ciento más); la de envases, de 3.800 a 7.700 (un 102 por ciento más) y el de papel/ cartón de 2.750 kilos a 7.250 (+163 por ciento).

Para hacer frente a estos incrementos y devolver a las calles, parques y plazas la normalidad cuanto antes, el servicio municipal de limpieza y recogida de basura, concesionado a Urbaser, desplegó un gran operativo con tres turnos. En la de mañana, de 7 a 12 horas, participaron 27 operarios, siete camiones colectores, dos barredoras, un camión cisterna y siete vehículos ligeros. En la de tarde, de 15 a 20 horas, fueron 36 los trabajadores, seis los caminones colectores, tres las barredoras, un camión cisterna, un lava-aceras y seis vehículos ligeros.

Por último, en la última ronda, la de noche, de 23 a 4 horas, participaron diez personas y cinco camiones colectores.

El operativo comenzó en la zona de la playa y el Paseo Marítimo, teniendo en cuenta la propia dinámica d ela fiesta, además del recorrido que seguía la procesión de San Roque. Después, se trasladó a la zona de ocio del Puerto y sus alrededores. Por la tarde, continuó por el resto del casco urbano, incluidos el parque Miguel Hernández y el Centario. Tanto en el turno de tarde como en el de mañana, además de limpiar se recogió basura de "resto", envases y papel. En la de noche, ya solo la fracción genérica, tanto en el casco urbano como en el rural, es decir, lo que se hace en una jornada ordinaria