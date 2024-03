La Festa dos Maios de Vilagarcía tiene premio: así puedes inscribirte

El Concello de Vilagarcía ya tiene abierto el plazo de inscripción para una nueva edición de la Festa dos Maios, una cita multitudinaria en el calendario cultural de la capital arousana. Así pues las personas que deseen participar pueden hacerlo en cualquiera de las modalidades del certamen. Con el objetivo de favorecer la participación la Concellería de Cultura premiará a los participantes con rosca y una aportación económica.



Cabe recordar que los mayos pueden presentarse en las cinco tipologías previstas: cónicos, artísticos, cruz de mayo, caja y barco. Los interesados pueden participar individualmente o en grupo presentando únicamente un trabajo floral o acompañándolo con la interpretación de las típicas cantigas satíricas que van siempre de la mano de esta festividad. El Concello recomienda el uso de materiales naturales y tradicionales en la confección de las estructuras y que se evite en la medida de lo posible el plástico y el metal.



Todos los participantes recibirán rosca y la suma de las ayudas en metálico oscilará entre los 30 y los 150 euros en función del número de integrantes del grupo o de si interpretan o no coplas. No se prevé aportación económica para las cruces de mayo, cajas y barcos que no aporten coplas y cuenten con menos de cuatro personas.



La Festa dos Maios se celebra el día 1 de mayo en el Miguel Hernández y, en caso de lluvia, se traslada a A Peixería. Las bases que regulan el certamen pueden consultarse tanto en www.vilagarcia.gal como en sede@vilagarcia.gal. Ahí estará disponible el formulario para inscribirse.