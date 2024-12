¿Fiel a Revenidas? Esta es la fecha en la que saldrán a la venta los abonos

El festival de Revenidas de Vilaxoán ya tiene activada su cuenta atrás para la edición de 2025. Por ello el próximo día 3 sacará a la venta en su web oficial los abonos para fieles. Es decir, la venta de las entradas sin que todavía se conozcan los artistas del cartel. Una práctica muy habitual en otros festivales de la zona.

La cita festivalera se celebrará del 11 al 14 de septiembre en la explanada del Puerto de Vilaxoán, siguiendo la tradición que la ha convertido en todo un referente de la música internacional y multilingüística.



La organización entiende que, sacando los abonos para fieles a la venta el día 3, es una fórmula muy buena para que aquellos que quieran regalar cultura en Reyes puedan hacerlo.



Los primeros nombres del cartel se darán a conocer a principios del próximo año. Cabe recordar que hace unos días el festival hacía pública la imagen que lucirá en la próxima edición en todo el merchandising, firmada por David Lages. En ella –según palabras de la organización– se intenta plasmar “a esencia do festival, a diversidade cultural e lingüística a través da música. Como as linguas e estilos musicais mestúranse ao redor do festival, sen esquecer o carácter alegre e inclusivo do Revenidas”.