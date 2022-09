La Fiesta de la Bicicleta congrega sobre dos ruedas a cientos de escolares

La Praza da II República se convirtió hoy en una gran fiesta. No faltó la música, ni tampoco los regalos, pero las grandes protagonistas fueron las bicicletas. Cientos de escolares demostraron que el vehículo sobre dos ruedas no solo es para el verano, sino también para un otoño que comienza a asomar. Los pequeños ciclistas, algunos de los cuales incluso acudieron acompañados del emblemático E.T., fueron recibidos por el alcalde, Alberto Varela,y por la edil de Mobilidade, Paola María. Salieron de sus respectivos centros sobre las diez y media de la mañana y cerca de las once ya estaban en el entorno del Miguel Hernández. El camino fue muy animado, con risas e incluso la música de Verano Azul.





Elaboración del PMUS

Ya por la tarde, tocó el turno de la reflexión, con una Mesa de Mobilidade que cerró los actos programados por el Concello. Vecinos y colectivos participaron en una exposición pública que tiene como objetivo recoger aportaciones para el PMUS.