Fillas de Cassandra y De Ninghures se unen en una gala solidaria contra el cáncer infantil en Vilagarcía

El Auditorio municipal de Vilagarcía acogerá el próximo jueves, 12 de diciembre, un festival musical solidario a favor de la Asociación de Cáncer Infantil y Juvenil de Galicia (Asanog). Un espectáculo único que reunirá a dos de los grupos con más proyección y pegada del panorama musical gallego: Fillas de Cassandra y De Ninghures.



Las entradas tienen un precio único de 10 euros —que se podrá adquirir a través de la plataforma ataquilla.com— y los beneficios se destinarán a proyectos de apoyo a los que sufren las consecuencias de esta enfermedad y sus familias. Asimismo, también se ha habilitado una fila cero para todas aquellas personas que, aunque no puedan asistir, quieran colaborar con la cantidad que deseen oportuna, que se puede ingresar en la cuenta ES61 2100 1453 2102 0025 9900, que la asociación ha habilitado con tal objetivo.



Desde la asociación destacan que “é unha honra contar co apoio de dous grupos tan destacados e é especialmente emocionante saber que algunhas das nosas familias son fans destas bandas. Poder brindarlles esta experiencia é algo marabilloso, unha luz de esperanza e alegría no medio desta difíciles”. Por eso, animan al vecindario de Vilagarcía y de toda la comarca participar en el evento, “onde cada entrada mercada será unha mostra de apoio para as familias que están atravesando momentos difíciles”.



La asociación lleva desde el año 2012 acompañando a las familias que están pasando por un proceso oncológico con alguno de sus niños y destinará lo recaudado a uno de estos proyectos. La gala solidaria cuenta además con la colaboración del Concello de Vilagarcía, Tremendo Audiovisual, Odaiko Krea y Ataquilla, que no cobrará gastos de gestión al querer también colaborar con esta causa solidaria.



Música gallega

Así, la gala contará con uno de los grupos gallegos más escuchados, Fillas de Cassandra —formado por María Soa (voz, percusión y piano) y Sara Faro (voz y percusión)— que acumula 140.525 oyentes mensuales en la popular plataforma de streaming Spotify, consolidándose como la tercera propuesta de música gallega con más seguidores tras Tanxugueiras y el catoirense Baiuca. Así, María y Sara acercan una apuesta por la recuperación de melodías tradicionales combinadas con ritmos propios del pop, la electrónica y la música clásica. Asimismo, recientemente, una de sus cancióones, “Cuando nadie ve”, fue el tema principal de la película “Soy Nevenka”, de Icíar Bollaín, que conquistó la taquilla y las críticas de los expertos.



Por su parte, De Ninghures es un grupo folk (conformado por siete miembros nacidos en los años 90 y que, como reconocen, crecieron escuchando a grupos como Berrogüetto y Milladoiro, entre otros muchos estilos y musicales) que defiende la música de raíz desde una visión contemporánea.