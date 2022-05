Formoso anuncia que presentará enmiendas para que el coeficiente reductor incluya a las bateeiras

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, anunció esta mañana en una reunión con mujeres del mar en Noia que presentará enmiendas para que el coeficiente reductor a 0,15 que iguala a las mariscadoras de a pie y a las redeiras con los hombres de su sector incluya también a las bateeiras. Entiende el máximo mandatario de los socialistas gallegos que estas “deben estar tamén recoñecidas por sentido común e por xustiza”. Cabe recordar que la aprobación de la nueva norma en el Consello de Ministros responde a una demanda histórica y –como apuntaba hoy mismo Formoso– “recoñece a dureza do traballo de colectivos tan importantes como as mariscadoras de a pé ou as redeiras”. Así pues estos colectivos podrán jubilarse cuatro años antes de la edad mínima.



Sobre esta cuestión también se pronunciaron desde UPTA que alega que la nueva normativa pone punto final a la discriminación que sufría el colectivo femenino del mar hasta ahora. Aprovechan además para reivindicar que se revise el catálogo de enfermedades profesionales del colectivo y la puesta en marcha de uno nuevo para aquellos sectores que están altamente feminizados. De ahí que también se realizarán gestiones en este sentido ante el Ministerio de Trabajo.