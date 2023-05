Formoso asegura que Feijóo siente "envexa" de candidatos como Alberto Varela

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, aseguró sentir "pena" de que Alberto Núñez Feijóo "veña a Galicia a falar de Bildu" y aseguró que el presidente de los populares tiene "envexa" de candidatos socialistas como Alberto Varela.



Formoso respaldó al alcaldable vilagarciano con una visita por la Praza de Abastos, donde aprovecharon para repartir programas y votos. "Percorremos Galicia co obxectivo de mostrar o traballo dos nosos alcaldes e alcaldesas", aseguró el líder de los socialistas gallegos, que incidió en que Varela "leva feito un traballo de xestión pública, ético, moral, pero sobre todo modernizador da mobiliidade, sostibilidade e da defensa dos intereses xerais dos seus veciños".

El responsable del PSOE gallego incidió en que, en estos momentos, "estamos a escoller unha muller o un home que vai ser a nosa referencia máis cercana" y lamentó la falta de "respecto" del BNG al hablar de las autonómicas o de Feijóo al centrar su discurso en ETA aunque, advirtió Formoso, "a cidadanía sabe discernir".

Varela, por su parte, destacó sobre el escenario en el que se encontraban que "a Praza de Abastos é unha mostra moi clara do que vai progresando a nosa cidade". Destacó en este sentido las políticas de humanización y movilidad sostenible. "Onde antes había asfalto e coches agora hai nenos e nenas xogando", dijo el alcaldable socialista, que aseguró que encaran el tramo final de la campaña "con moito optimismo, porque as sensacións que nos están transmitindo a xente son moi positivas". Varela también hizo referencia al escudo social "que non se deu nunca na historia" desplegado durante la pandemia.

Además, el candidato socialista alardeó de los datos económicos del municipio y destacó las "importantes potencialidades" turísticas de Vilagarcía.