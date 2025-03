A forza do feminismo enche as rúas como “dique de contención do fascismo”

A forza do feminismo avanzou imparable nos diferentes actos programados co gallo do 8-M nas distintas localidades da Ría de Arousa. Nin a choiva nin a alerta do temporal frearon una marea violeta que exerceu de “dique de contención do fascismo”. Na manifestación de Vilagarcía organizada polo colectivo feminista O Soño de Lilith as feministas ensalzáronse como a ferramenta contra “a onda reaccionaria que se está a espallar a través dos discursos xenófobos e antifeministas”. Na lectura do manifesto reclamaron –entre outras cuestións– “un sistema xudicial con perspectiva de xénero, que en vez de amedrentar e revitimizar ás vítimas as acompañe e as ampare”. Ao mesmo tempo sinalaron a necesidade “dunha educación diversa e inclusiva que nos permita detectar e deixar de replicar comportamentos que perpetúan as opresións que derivan nas violencias”. A fenda salarial, a precariedade, os teitos de cristal, a situación das mulleres migrantes e outras opresións tamén formaron parte do discurso.



Noutras localidades, como en Sanxenxo, houbo lectura do manifesto no interior do Consistorio por mor do mal tempo, mentres que en Caldas tamén se conmerou o Día da Muller cunha marcha con pancarta que partiu de diante da Biblioteca Municipal. O colectivo feminista Féminas en Acción de Vilanova tamén realizou diversos actos pola igualdade xa pola tarde. A última cita destacada do día tivo lugar en Ribadumia coa celebración da cuarta edición da Gala Homenaxe ás Mulleres de Ribadumia “Ribadumia coopera en feminino”. Este ano a localidade quixo destacar ás mulleres no mundo do cooperativismo. Foron distinguidas Eva Valle Oubiña, Josefa Rey e Milagros Pintos, de Martín Códax (a última non puido asistir á gala). Tamén Oristila Barreiro, de Condes de Albarei, Irene Padín de Paco y Local e Dolores Calvo, da Asociación Galega de Cooperativas Agricoalimentarias”.