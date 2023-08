El fuerte crecimiento turístico pone al límite la estación de agua de O Salnés

La comarca de O Salnés en un gran motor turístico y según los datos de la Mancomunidade de O Salnés, año tras año se siguen batiendo récords de visitantes. Una gran afluencia de turistas que se traduce en un alto consumo, especialmente de agua.



La estación de agua potable comarcal, que se encuentra en Treviscoso, está al límite y en estos momentos existe un problema de presión en algunas zonas, más notable en concellos como O Grove y Meaño. El gerente de la Mancomunidade confirma que “el tema del agua es muy complicado” y que la planta “va aguantando”, en buena parte debido a que Sanxenxo capta la mayor parte del agua de la red de Pontevedra. “Suministramos a Sanxenxo el 30 % del agua, no podemos suministrar más, si hiciera falta más nos generaría un problema”, apunta el gerente.



No queda otra, y la única solución para garantizar el servicio pasa por la ampliación de la planta de Tremoedo. Una demanda que la entidad comarcal lleva más de una década pidiendo ayuda a la Xunta para conseguir la financiación necesaria e incluso compró los terrenos y los puso a disposición del gobierno gallego para realizar el proyecto que requiere una inversión de unos 10 millones de euros, que la Mancomunidade, con las aportaciones de los concellos, no puede afrontar. “Es una inversión estratégica y muy grande la que hay que hacer, lleva muchos millones de euros pero no queda más remedio. El futuro pasa por ahí. Tenemos que garantizar el suministro de agua”, señala Guinarte.



En ello está trabajando la Mancomunidade de O Salnés ahora con su presidenta, Marta Giráldez, quién confirmaba tras su reelección que el objetivo es poder llevar a cabo este proyecto durante los próximos cuatro años, “unha necesidade imperiosa”, además de la nueva tubería para hacer llegar el agua potable hasta O Grove.



En estos momentos, la comarca se encuentra “en el tope” de turistas y visitantes del año, lo que está provocando problemas de agua en la península meca, con una importante bajada de presión en la zona de San Vicente debido a que el alto consumo que se realiza durante el día, no permite rellenar los depósitos de agua municipales durante la noche. Por ello, desde el concello lanzaron esta semana un aviso apelando a la responsabilidad y control en el consumo de agua.



Los datos turísticos que está recabando la entidad comarcal contatan que O Salnés está en un nivel turístico muy bueno, aunque su gerente “pensaba que habíamos alcanzado el pasado año datos de récord, pero los hemos superado”. En vista de esto, surge la necesidad de evitar el colapso turístico por lo que desde la Mancomunidade de O Salnés consideran que “no se debería de crecer más durante el verano, sería devaluar la calidad de los servicios”. En todo caso, las bondades de la comarca pueden disfrutarse durante todo el año.