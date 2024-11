Fumata blanca entre Xunta y Ravella: el albergue abrirá a principios de año

El albergue de Carril estará operativo en las primeras semanas del próximo año 2025. El gobierno local de Vilagarcía ha llegado a un acuerdo con la Xunta para la gestión de una instalación que lleva cerrada años por la falta de entendimiento entre las dos administraciones. Así pues el Concello cede el edificio al gobierno autonómico durante 30 años de forma gratuita. Este, por su parte, se compromete a solicitar todos los permisos y licencias necesarias para el desarrollo de la actividad. Además en el convenio acepta no destinar el inmueble a otra actividad que no sea la de albergue y asumirá los gastos de conservación, mantenimiento ordinario y funcionamiento de las instalaciones, así como el personal y la póliza de seguro. El albergue pasará a formar parte de la red oficial del Camino de Santiago y, por lo tanto, será explotado por la sociedad anónima de Xestión do Xacobeo.



El acuerdo deberá ser ratificado en el pleno de este mes de noviembre, que se adelanta al lunes 25 para poder llevar a cabo una modificación de crédito y que precisa de esos plazos para ser validada.



Cabe recordar que en la obra del albergue de Carril –que nació de la reconversión de la inacabada casa de la cultura de la localidad– se invirtieron 600.000 euros. Fue en noviembre de 2022 –hace ahora dos años– cuando la administración local puso a disposición de la Xunta el edificio para que esta lo integrase en la red pública. En ese momento surgieron las primeras discrepancias, dado que desde el gobierno autonómico acusaron a Ravella de actuar y ejecutar el inmueble sin tener en cuenta la opinión del Xacobeo para ver si era necesario. Finalmente, y tras dos años de gestiones y reuniones, se ha llegado a un punto de encuentro. Desde Vilagarcía siempre han insistido en que la ciudad es un punto fundamental de la Ruta Marítimo Fluvial del Mar de Arousa y Río Ulla, el origen de todos los caminos.



Con la adhesión a la red pública de albergues el de Vilagarcía será el primero de la comarca de O Salnés en sumarse a este listado de instalaciones. Además en la zona de Arousa también hay albergues públicos gestionados por la Xunta de Galicia tanto en Portas como en Valga, en pleno Camino Portugués.