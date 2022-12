El gobierno aumentará la partida de Servizos Sociais y ayudas a los más vulnerables en su Presupuesto de 2023

El gobierno local de Vilagarcía aumentará la partida destinada al departamento de Servizos Sociais y a las ayudas a personas más vulnerables en el Presupuesto de 2023. El documento todavía está en proceso de redacción después de que el ejecutivo que preside Alberto Varela haya mantenido encuentros con la oposición para que pudieran aportar sus propuestas. El regidor socialista expone que “é un momento no que somos conscientes de que lle temos que botar a man ás familias que máis o precisan, e non só no relativo a axudas de emerxencias, senón tamén con outro tipo de apoios”. Así las cosas la idea es incrementar la partida que anualmente se destina al área de Servizos Sociais para combatir la subida de precios y la crisis energética y ayudar a aquellas personas más vulnerables y que más lo necesitan. Reconoce Alberto Varela que “igual hai que deixar de lado cuestións que poden ser máis estéticas e volcarse de cheo nas que lles resolven directamente as necesidades básicas aos veciños da cidade”.

Lo que sí es cierto es que de momento no hay plazo para la aprobación de unos Presupuestos que parece que van a optar por la contención en algunos aspectos y por ayudar más en otros. “Confiamos en poder ir avanzando no documento para poder levalo a Pleno o antes posible”. No será, en todo caso, a lo largo de este mes de diciembre y en enero tampoco parece muy posible. De ahí que en las últimas sesiones plenarias los partidos de la oposición se hayan mostrado tremendamente duros con el equipo socialista del gobierno por no tener las cuentas aprobadas antes de finalizar el año.

A mayores el alcalde es consciente también de que habrá que aumentar la partida que habitualmente se reservaba para gastos corrientes como puede ser el pago de la factura de la electricidad o de los combustibles. “Nestes últimos meses puidemos ver que coa subida dos prezos o que tiñamos inicialmente orzamentado non foi suficiente e parece que imos ter que ter en conta iso”, argumenta. Cabe recordar que –al igual que otros ayuntamientos de la comarca– en Vilagarcía hubo que aprobar una modificación de crédito para inyectar más dinero para el pago de la electricidad y del gasóil. Todo ello teniendo en cuenta que ya en el presupuesto de 2022 había tenido que aumentar la partida respecto a las cuentas del año anterior.

El regidor socialista matiza que, aparte de los fondos propios, también habrá aquellos que el Concello obtenga de la gestión a través de planes con otras administraciones. Estos permitirán conseguir más dinero para poder ejecutar inversiones, como ha venido ocurriendo hasta ahora.

En todo caso el equipo de Alberto Varela no tendrá dificultades para sacar adelante sus cuentas al contar con una mayoría absoluta holgada en el hemiciclo de Ravella. Serán –eso sí– los últimos Presupuestos de este segundo mandato del socialista que en el mes de mayo optará de nuevo a la reelección como candidato del PSOE.