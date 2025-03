El gobierno insiste en que el PP “segue sen entender” los fondos europeos y defiende su gestión

La portavoz del gobierno, Tania García, no ha tardado nada en responder las acusaciones del Partido Popular respecto a su gestión en el tema de los fondos europeos. La socialista insiste en que los conservadores “volven a demostrar que seguen sen entender como funcionan os fondos europeos” y defiende la gestión del ejecutivo y, en concreto, de la edila de Urbanismo, Paola María Mochales.

García señala que el documento que ahora esgrime el PP “o que fai é ratificar que, en efecto, o grao de execución da Edusi foi do 63,4%”. Por lo tanto –asegura– “nin a concelleira mentiu nin o goberno engana”. Advierte a los populares que “se se preocuparan por comprender do que falan, saberían que unha cousa é o grao de execución e outra a porcentaxe da axuda europea recibida”.

La portavoz municipal declara que “como se pode comprobar na resposta do Goberno central ao concelleiro Juan Andrés Bayón entre a resposta de outubro e a de agora a axuda Feder aumentou, pasando de 3.079.445 euros a 3.424.871, é dicir, 345.426 euros máis”. Señala que “xa entón dixemos que o resultado ía depender das certificacións que faltaban por validar e aí teñen o resultado: a axuda europea aínda foi máis da que prevía o goberno en outubro”.



Dicen desde el ejecutivo socialista que en vista a lo respondido por el Gobierno central y a la “errónea interpretación que fai o PP este goberno cre que Vilagarcía merece unha mellor oposición, máis preparada”. Inciden en que “non resulta moi crible que quen foi incapaz de executar os fondos europeos herdados de Dolores García e quen foi incapaz de conseguir novos fondos de Europa ou de apoiar a nova solicitude dos Edil pretenda dar leccións de xestión”. Tania García manifiesta que “o único certo é que os proxectos aprobados foron realizados”.