El gobierno local alega la marcha de la interventora para aplazar los Presupuestos

El gobierno local alega la marcha de la interventora municipal para justificar el aplazamiento de los Presupuestos. Aseguran que se trata de una situación “inesperada” ya que la funcionaria, que desempeñó el puesto durante un año en calidad de interinidad, acaba de ganar una plaza de titular en otro concello.



En cualquier caso, desde el ejecutivo socialista aseguran que su intención es aprobar los Presupuestos en 2023, aunque el plazo dependerá del tiempo que se tarde en cubrir la plaza de Intervención, un proceso que depende del concurso de traslados que tiene que realizar el Gobierno Central para todo el territorio del Estado.

“Malia a todo, a situación non afectará ao normal funcionamento da administración municipal, que continuará operando co orzamento prorrogado do ano pasado, tal e como prevé a lei”, señalan fuentes municipales.



Eso sí, desde Ravella inciden en que, en estos momentos, el departamento de Intervención solo cuenta con una persona con la titulación y categoría necesarias para desempeñar las funciones como interventora accidental, tras marcharse la habilitada nacional y la baja de larga duración de otra funcionaria.



En base a dicha situación, desde el gobierno que preside Alberto Varela da prioridad a la tramitación de los asuntos e inversiones cuya financiación depende las subvenciones, que además de tener un plazo concreto de ejecución, suelen requerir de una compleja tramitación y fiscalización, especialmente las que proceden de los fondos europeos Edusi.



Los pasos dados



El gobierno local convocó a los grupos de la oposición en diciembre del año pasado para pedirles que realizaran propuestas sobre los Presupuestos. Desde entonces, no hubo ninguna nueva reunión, pese a que las formaciones sí que trasladaron sus iniciativas. Hace dos semanas, el 11 de abril, convocó una mesa de negociación con los sindicatos y les trasladó su intención de llevarlos al Pleno ordinario de este mes. Un objetivo que, con el paso del tiempo y sin ningún nuevo paso, pronto se fue diluyendo. Ahora, anuncian que finalmente no será en mayo y, por tanto, cerrarán el mandato con los Presupuestos prorrogados.