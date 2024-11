El gobierno local celebra el inicio de la obra de la senda de Bamio y pone el acento en que el proyecto es incompleto

El gobierno local de Vilagarcía celebra el inicio de las obras de ejecución de la senda peatonal de Bamio. Eso sí, apunta que es una obra que llega “15 anos despois de anunciadas”. De hecho el ejecutivo socialista ironiza sobre esta cuestión y manifiesta que “esperemos que non teñamos que agardar outros 15 para garantir a seguridade dos peóns dende o cemiterio ao Porto de Carril”. Y es que desde hace años el equipo de Alberto Varela ha reclamado que la conexión peatonal entre la parroquia de Bamio y Carril sea completa y no tal y como ahora figura en el proyecto que va a ejecutar la Xunta de Galicia. Dice que “o xa eterno proxecto das beirarrúas de Bamio queda coxo por canto a senda peonil detense no cemiterio e non continúa ata a vila e é precisamente nese proxecto onde se produce un tráfico constante de persoas e tamén de vehículos”. Recuerdan que “o último investimento en beirarrúas na parroquia máis ao norte de Vilagarcía data do goberno de Emilio Pérez Touriño”.



Más demandas

El ejecutivo local insiste en las demandas que lleva remitiendo a la Xunta de Galicia para que desde la administración autonómica se preste mayor atención a los viales de su titularidad. De hecho en el caso concreto de Bamio desde Ravella piden la reposición –o al menos la reparación– del firme de la vieja carretera. También que se la dote de medidas de calmado de tráfico como pueden ser pasos elevados o “lombos de asno”.



En el caso concreto de Carril lamenta que la Xunta no ejecute el tramo entre el cementerio y la villa y que, por encima, tampoco adopte ninguna medida de calmado de tráfico. Es por ello que el gobierno cree que esta decisión “converte esta porción de espazo entre as avenidas de Valentín Viqueira e Rosalía de Castro nunha zona potencialmente perigosa para os viandantes”.



Insisten desde Ravella que “cremos, como o cre calquera persoa de Carril e Bamio ou fóra deles, que son reivindicacións sinxelas, sensatas e doadas de acometer”. De hecho hacen referencia a que “o que ninguén entende é que noutros lugares a Xunta executa avenidas enteiras e aquí, para unha simple senda peonil, haxa que esperar 15 anos e, por riba, nin sequera de xeito completo”.



Cabe recordar que la Xunta de Galicia inició estos días los trabajos de ejecución de la senda, que espera tener terminada en un plazo de cinco meses. Con esta actuación –para la que la administración local anunció que seguirá con otro tramo– se busca mejorar la accesibilidad de los peatones.