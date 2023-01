El gobierno local dice que no mintió sobre el PXOM y acusa de "sucia artimaña" a la edil de Podemos

El gobierno local socialista asegura que "nin mentiu respecto á tramitación do PXOM nin deixou de traballar para conseguir o informe de Carreteras" y acusa a la concejala de Podemos, María de la O Fernández, de "sucia artimaña", por sacar una respuesta del organismo estatal en la que se refleja que ya hace un año que se solicitó un estudio de tráfico para la Avenida de Rubiáns.

"É totalmente falso que non se fixeran as xestión para solucionar o tema. Moitas incluso tiveron repercusión mediática", aseguran desde el ejecutivo socialista, que hacen alusión a reuniones mantenidas en marzo con responsables y técnicos de Carreteras, a la reunión con el sedccretario xeral de Infraestructuras, celebrada en mayo en Madrid o a la última, que tuvo lugar en Pontevedra con técnicos del servicio provincial. A todos estos encuentros, señalan desde el ejecutivo, "asistiron técnicos municipais, de Carreteras e do equipo redactor do PXOM". A estas, añaden los socialistas las que mantuvo el alcalde, Alberto Varela, con el delegado del Gobierno en Galicia en otras dos ocasiones.

Los socialistas aseguran que, "a diferencia" que la "candidata" de Marea da Vila, "este goberno móvese únicamente polo interese dos vilagarciáns" y, por ello, en lugar d e"pisar o acelerador sen pensar en nada máis que en levar o PXOM ao Pleno canto antes para anotarse un punto de cara á campaña, preferimos ir máis a modo co obxectivo de conseguir máis investimentos para Vilagarcía".

Aluden, así, a gestiones realizadas en paralelo para urbanizar la N-640. "Unha actuación millonaria xa comprometida e cuxo proxecto está a piques de rematarse". Una actuación que, señalan desde Ravella, también condicionan la emisión del preceptivo informe de Carreteras.

Tras esta explicación, los socialistas pasan al ataque y acusan a los morados de "manipular" los tiempos. En este sentido, ponen de relevancia que Podemos recibió la respuesta en el Congreso el 20 de noviembre. "Que fixo a señora María de la O Fernández ata o 20 de xaneiro ao respecto? Interesarse polo retraso do PXOM? Todo apunta a que non, do contrario tería actuado antes. Máis ben semella unha sucia artimaña política" donde lo que le interesa a la edil de la oposición, apuntan desde el ejecutivo, es "reter a información e utilizala nun momento máis próximo á campaña electoral, co obxectivo de danar ao goberno local en beneficio propio".