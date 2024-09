El gobierno local sobre la visita de Rueda: “En Vilagarcía hai nenos e nenas aos que non se lle pode asignar pediatra”

Una opinión muy distinta a la expresada por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez, durante su visita al Hospital do Salnés, tienen en el gobierno local sobre la situación de hospital y centro de salud y sobre el traslado de la medicalizada.

“O presidente da Xunta volveu a xustificar a medida en criterios poboacionais e o aumento da tensión sanitaria nas zonas turísticas, pero non ten en conta o aumento da poboación que rexistra Vilagarcía durante o verán”, señala la portavoz del ejecutivo, Tania García, que critica que Rueda hable de “unha boa decisión” y defiende, al contrario, que “non o é”.

Para la socialista, lo que tendría que hacer la administración autonómica es “dobrar o número de vehículso de soporte vital avanzado na comarca do Salnés” y no quitar el vehículo a Vilagarcía para enviarlo a otro municipio “situado no extremo oposto da comarca”.

Por ello, el gobierno local exige a Rueda “menos fotos e máis recursos” y apuntan que “a sanidade en Galicia non vai ben” y señalan que en Vilagarcía “hai nenos e nenas aos que non se lles pode asignar pediatra” y esperas de 15 y 21 días para el médico de familia. Por último, y pese a estar “de sobra acostumados”, critican “a falta de respecto institucional” por no comunicar la visita al Concello.