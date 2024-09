El gobierno local de Vilagarcía acusa al PP de lanzar un "fake" sobre la Avenida da Mariña

El gobierno local de Vilagarcía acusa al Partido Popular de lanzar una "fake new" sobre la peatonalización dela Avenida da Mariña y aclara que la única parte sobre la que se intervendrá será la del entorno de A peixería, con prioridad ya para peatones desde que se ejecutó la actuación de urbanismo táctico hace tres años.

"Obríganos a volver a desmentir e deixar en evidencia a estratexia de mentiras que seguen co único obxectivo de crear conflictos inxustificados cos que atacar ao goberno local, sen importarlles o clima de enfrontamento social que poden crear", señalan desde el ejecutivo socialista.

Desde el equipo de Alberto Varela, acusan a los de Ana Granja de utilizar "torticeramente" el proyecto de humanización del entorno de A Peixería para "confundir á veciñanza, referíndose a el como o proxecto para peatonalizar a Avenida da Mariña", como si la medida afectase a toda la vía y no solo al tramo qu eva desde Doutor Carús a Conde Vallellano. "E para crear alarmismo e malestar entre a cidadanía, incluso falan do suposto caos circulatorio que a actuación vai ocasionar. Caos que dificilmente se dará, posto que o tramo no que está previsto actuar xa está semipeonalizado mediante unha actuación de urbanismo táctico levada a cabo hai tres anos. E non pasou nada, para desgracia do PP", dicen los socialistas, que acusan a la oposición conservadora de asumir la "máxima" de su antiguo líder, Mariano Rajoy, en referencia a su famosa frase "cuanto peor, mejor".

Además, creen que el PP cae en una "insidia" cuando asegura que "nunca máis se soubo" de este proyecto, ya que el último anuncio fue el 12 de agosto, hace menos de mes y medio. "Sendo ben pensados, poderíamos dicir que o PP de Vilagarcía non presta atención. Pero dado o historial e a política de fakes na que está instaurado dende hai anos, tamén se podería pensar que o único que buscan con esta manipulación retorcida da realidade é incendiar a opinión pública con obxectivos partidistas", concluyen los socialistas.