El gobierno local de Vilagarcía acusa al Pp de "oposición destrutiva" por reclamar una bajada de impuestos

El gobierno local de Vilagarcía acusa al grupo municipal del PP de “oposición destrutiva” por reclamar una rebaja de impuestos. “Desacredítase a si mesmo debido á constante utilización da mentira e ao seu absoluto descoñecemento da actualidade municipal”, apuntan desde Ravella.



En este sentido, apuntan el hecho de que “aproveiten” las negociaciones de los Presupuestos para demandar una rebaja fiscal, “cando todo o mundo sabe que as taxas e impostos fíxanse antes do inicio de cada exercicio, coa revisión anual das ordenanzas fiscais”.



Recuerdan desde el equipo de Alberto Varela que en el Pleno de octubre, “coa presenza do grupo municipal popular”, se aprobó la congelación por noveno año consecutivo, “política que contrasta calramente co maior incremento impositivo que sufriron os vilagarciáns na súa historia: O catastrazo aprobado durante o goberno do PP, do que formaba parte Ana Granja”.

Remanentes, "unha boa xestión"

Por otra parte, rechazan las acusaciones del PP sobre los remanentes, que consideran ejemplo de “boa xestión” y que se reutilizan, señalan, en inversiones y actuaciones “que melloran a vida dos vilagarciáns”. Los últimos, inciden, sirvieron para financiar la ampliación y mejora de saneamiento y pluviales en el rural (como Rúa Campanario, en Bamio, o Loureiro da Galufa, en Cornazo), para mejorar caminos, para pavimentaciones (como la de Doutor Carús o Concepción Arenal) y para financiar la mejora del pabellón de Carril, "obra que se executará este verán e que o PP reivindica agora sen ningún tipo de pudor, malia que tratou de obstaculizala ao non prestar o seu apoio no Pleno ao reparto destes fondos".

Los socialistas consideran que el grupo de Ana Granja "ou trata de enganar á cidadanía ou, despois dun mandato gobernando e de moitos outros na oposición, aínda descoñece o funcionamento da administración local. En calquera dos casos, pouca confianza transmite á poboación".