El gobierno local de Vilagarcía convoca a los sindicatos para la Mesa de Negociación

El gobierno local de Vilagarcía convoca hoy a la Xunta de Personal y al Comité de Empresa del Concello a una Mesa de Negociación para iniciar el diálogo sobre el cuadro de personal de los Presupuestos. Se trata de la primera reunión en un año y la anterior, en abril de 2023, se quedó en nada ya que, finalmente, el documento fue prorrogado.



En esta ocasión, Varela está convencido de que lo sacarán adelante mediante el diálogo con la oposición. En concreto, aunque no lo dijo el regidor, con el BNG, partido con el que llegaron a una especie de acuerdo para el mandato, quedando asentado como su principal socio aunque sin entrar en el ejecutivo.

El portavoz nacionalista, de hecho, ya explicó que llevan tiempo hablando de los Presupuestos. Las líneas del grupo municipal del BNG irán en el sentido de reclamar mejoras en el saneamiento y resto de servicios de las parroquias del rural, así como un aumento del presupuesto destinado al Servizo de Axuda no Fogar o el diseño de las humanizaciones pendientes.



La intención del ejecutivo, según anunció ayer el alcalde, es la de que los Presupuestos ya se puedan aprobar en mayo, ya sea en el Pleno ordinario o “durante un extraordinario pegado”, para que puedan entrar en vigor lo antes posible.



Diálogo con el BNG

Varela es consciente de que tendrá que dialogar con la oposición, ya que cuenta con nueve ediles, a dos de la mayoría absoluta. “Xa o fixemos durante o primeiro mandato e chegamos a acordos”, recuerda el regidor socialista. Durante sus primeros años como alcalde, Varela consiguió sacar adelante sus propuestas también con los nacionalistas, que entonces eran dos ediles, y con un díscolo de Esquerda Unida. Ahora, con los votos del BNG le llegarían y los socialistas parecen bastante convencidos de contar con ellos ya que, por el momento, no se han puesto en contacto con ninguna de las otras dos fuerzas que forman parte de la Corporación, Partido Popular y Esquerda Unida. Precisamente para los primeros, con los que los socialistas sí alcanzaron acuerdos claves durante este mandato como las liberaciones y salarios, tuvo ayer de nuevo Varela duras palabras, advirtiéndoles en primer punto que no se traten de arrogar ahora el éxito de la Biblioteca, “xa que foi financiada en parte con fondos da Deputación, pero co goberno de Carmela Silva”. Y la otra parte, incidió Varela, con un crédito “ao que votaron en contra”, en referencia al PP.