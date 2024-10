El gobierno local de Vilagarcía pide "un pouco máis de rigor" al PP sobre las obras del pabellón de Carril

El gobierno local de Vilagarcía reclama al Partido Popular "un pouco máis de rigor", aunque "sen moita convicción, porque isto xa é marca da casa" sobre las obras de reforma del pabellón de Carril.

Apuntan desde el ejecutivo que, "efectivamente", fueron recibidas las obras. Pero las de los vestuarios, ya que en la ampliación de esta zona consistió precisamente el proyecto., así como en los aseos para el público y un nuevo espacio para los árbitros. Por tanto, no incluía la modificación del techo, "aínda que si se fixo unha revisión e se enmendaron algúns defectos", apuntan desde el ejecutivo.

Asimismo, los socialistas indican que durante las lluvias de los últimos días "se descubriron novas goteiras" que, "serán arranxadas en canto sexa posible". Pero que, en cualquier caso, "non ten que ver coas obras dos vestiarios, que foron executadas e recibidas en tempo e forma, despois de que a empresa, dentro do período de garantía e por esixencia dos técnicos, tivera que instalar unha porta máis".

Con todo, al gobierno municipal "non lle estraña este novo desatino do Partido Popular" y señalan que "quen ten tanta experiencia en infraestruturas deportivas, despois de facer tantas e tan boas durante o seu mandato, incluída aquela de pretender meter un campo de fútbol onde non cabía ou deixar adestrar a nenos mentres se facían obras nun pavillón, é lóxico que ás veces se enganen, pero sería bo que non por iso tenten enganar aos demais. Por exemplo, cando prometen aos veciños obras que, cando chegan a o Pleno, reciben o seu voto negativo", concluye el ejecutivo.