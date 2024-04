El gobierno reconoce que el traslado del transformador de Carril “é moi complexo”

Las reivindicaciones vecinales regresaron al Pleno de Vilagarcía y lo hicieron, además, por partida doble. Los vecinos de Marxión y también los de Carril acudieron al Concello para reclamar mejoras en sus barrios. Solo los primeros escucharon la respuesta de la administración local que querían escuchar. El ejecutivo socialista aseguró que ya está encargado el proyecto para mejorar los problemas de saneamiento en el barrio y, en concreto, en la calle Vilar Ponte. Un punto que sufre desde hace más de una década desbordamientos de fecales con las consiguientes molestias para los residentes y viandantes. La portavoz del gobierno, Tania García, apuntó que se reservará una partida en el presupuesto de este año (del que todavía nada se sabe) para ejecutar los trabajos. Después de esos también hay compromiso de pavimentar. El ejecutivo tuvo que escuchar previamente las críticas de los partidos de la oposición respecto al “abandono” de este enclave muy próximo al centro urbano.



El transformador

Los vecinos de Carril que acudieron a la sesión no salieron de ella con un compromiso tan firme. Avalados por 800 firmas pidieron oficialmente que el gobierno local realice las gestiones oportunas ante Fenosa para que se cambie de sitio el transformador eléctrico que hay en la Praza da Liberdade. “Dende hai seis ou sete anos dá moitos fallos provocando perxuizos tanto aos negocios como aos propios veciños con cortes de luz que poden durar ata seis horas”, explicó el presidente de la asociación de vecinos de Carril. Su petición fue clara, cambiar de sitio el transformador evitando así que este se encuentre en una zona inundable y que, por lo tanto, perjudica notablemente a la propia máquina. La respuesta del ejecutivo local no fue la que los afectados querían escuchar. “Estamos en conversacións con Fenosa para buscar unha alternativa, pero é un asunto moi complexo. É difícil”, declaró Tania García. Destacó que “só en Carril hai un total de 21 transformadores e non poden alonxar moito ese porque implicaría que non cumprise a súa función”. Un reconocimiento que no gustó tampoco a los grupos de la oposición. “Co que está dicindo son aínda máis pesimista respecto de que se vaia facer algo”, apuntó Juan Fajardo desde EU. El nacionalista Xabier Rodríguez se mostró favorable al cambio del transformador apuntando y desde el PP apuntaron que “na comisión do luns dixeron que non tiña solución e agora din que é complexa. Aclárense”.



El alcalde, Alberto Varela, manifestó que “imos ver que alternativas plantexa Fenosa e ímosllas comunicar aos veciños tan pronto as teñamos”.



La nave Ramón Moral

Pese a que los temas vecinales centraron buena parte de la sesión otro de los puntos candentes se vivió en una moción del PSOE pidiendo apoyo para instar a la Xunta a liberar la desembocadura del río de O Con. “Agora non hai excusa. Esa nave non pode estar aí”, matizaba Tania García. Una postura que refrendaron tanto desde las filas de Esquerda Unida como desde las del BNG. No así los populares, que optaron por la abstención. Jesús Rey, que ejerció de portavoz en este punto, incidió en que el proyecto de Augas de Galicia que contemplaba la eliminación de la nave de Ramón Moral data del año 2008 y que, por lo tanto, “está obsoleto”. Además apuntaba que en ese plan “lo prioritario no era eliminar ese punto, sino actuar antes en otros tramos. Si no se hace todo el proyecto no funciona”. Palabras que no gustaron a Varela, que ironizó con un “vostedes con tal de non enfadar á Xunta botan todo tipo de excusas”. El regidor socialista reconoció que hay otros puntos en los que también hay que actuar, pero que expirada la concesión esa nave debe eliminarse.