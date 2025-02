El gobierno saca adelante con el apoyo del BNG su propuesta de 6,4 millones en obras con fondos europeos

La aprobación del manifiesto de cara al 8 de Marzo tampoco estuvo exento de polémica en la sesión plenaria. La concejala del BNG, Rosa Abuín, anunció en el inicio de su intervención que su grupo no votaría a favor del texto porque este “non pasou nin foi ratificado polo Consello Local da Muller, como si hai que facer”. Fue, curiosamente, la conservadora Elena Suárez (que forma parte del equipo redactor del manifiesto) la encargada de contestarle. Señaló que fue la propia Abuín la que rechazó estar en el equipo redactor y que llevar el texto al Consello Local da Muller genera “tensiones innecesarias”, tal y como se vivieron en alguna ocasión en años anteriores. La nacionalista aseguró que sí, que ella no estaba obligada a estar en el equipo redactor, pero “o que si é obligatorio é que o texto vaia ao Consello da Muller”. Además se manifestó contraria a elaborar un texto “no que non se pode falar abertamente de feminismo, no que non se pode falar da Xunta de Galicia e no que non figuran conceptos relacionados coa situación da muller no traballo cando o 8 de Marzo non é só o Día da Muller, senón que é o Día da Muller Traballadora”.