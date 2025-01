El gobierno de Vilagarcía valora llevar a Pleno el PXOM sin el informe de Carreteras y acusa al PP de “descoñecemento”

El gobierno local de Vilagarcía sale al paso de las críticas del Partido Popular sobre el “retraso” y las posibles “mentiras” en cuanto al PXOM y acusan de “descoñecemento” al grupo que lidera Ana Granja, apelando de nuevo al informe de Carreteras previsto y señalando que la respuesta dada al concejal y diputado Juan Bayón es “a mesma” que en su día dieron al representante de Podemos en el Congreso, Antón Gómez-Reino. “Parece razoable: A mesma pregunta, a mesmas resposta”, ironizan los socialistas.



Y la razón es clara, el trámite sigue en el mismo punto dos años y medio después, ya que el principal obstáculo del informe del organismo estatal es la ordenación urbanística de la N-640. En caso de que dicho tramo pase a ser municipal, “esa traba desaparecerá”, apuntan desde el Concello. Eso es precisamente lo que ambos ejecutivos, estatal y local, llevan “meses” negociando, con reuniones presenciales y telemáticas.

Desde Ravella apuntan a que la última reunión fue en noviembre. “Nós estamos dispostos a asumir a N-640 sempre que nola cendan urbanizada. Seguro que o PP estaría disposto a aceptala tal e como está para sacar adiante o PXOM, como tivo a oportunidade de facer mentres gobernou”.



En cualquier caso, y pese a la “complexidade da actuación”, con varias administraciones implicadas, los servicios jurídicos municipales están evaluando, “desde hai algún tempo”, la posibilidad de elevar el PXOM a su aprobación inicial por el Pleno condicionando tal acuerdo a una futura solución a las exigencias de Carreteras del Estoad, para ue su informe sea positivo. “E iso pasa, como xa queda dito, pola saída negociada á N-640 ao seu paso pola cidade (dende Ande- Rubiáns ata a Praza da Constitución”, señalan desde Ravella.



Informe ambiental

En cuanto a las criticas del PP, la respuesta del alcalde, Alberto Varela, es clara. “Como non entenden o que neses informes se di nin cales son as súas consecuencias, recorren ao fácil: O alcalde mentiu”, señalan desde el ejecutivo, para el cual la estrategia de “fango” es similar a la que “aplican os seus maiores”, en referencia a Tellado, Almeida o incluso Miguel Ángel Rodríguez. En cuanto al informe de incidencia ambiental, los socialistas indican que ya hay un informe emitido hace años por la Xunta y niegan que sea necesario el plazo de quince meses. Señalan que hay que incorporar las sugerencias de la administración autonómica, pero que no es necesaria otra tramitación y que no existe “ningún requerimento de nova documentación” sobre el documento de alcance, dice el ejecutivo, que señala que los plazos se refieren a la tramitación completa del PXOM. “Se o PP quere coñecer o seu contido”, el del estudio ambiental estratégico, “non ten máis que pedilo na Xerencia de Urbanismo; así de paso poderán aproveitar para coñecer como funciona a tramitación”, dicen.