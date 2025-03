Un gran escaparate al aire libre dará visibilidad al comercio local de Vilagarcía

El comercio local de Vilagarcía tendrá el sábado un único y gran escaparate. Zona Aberta y el Concello colaboran en la organización de la quinta edición de "Merca na rúa", en la que una treintena de establecimientos sacarán a la calle sus productos, para dar visibilidad a una gran oferta en la que se incluirán todo tipo de sectores. "Haberá desde textil a calzado, pasando por parafarmacias ou alimentación, que por primeira vez se suma", explica Rocío Louzán, portavoz de los comerciantes.

La presidenta de Zona Aberta apuntó que serán una treintena de carpas, que abrirán de forma ininterrumpida desde las diez de la mañana hasta las siete de la tarde. Habrá, además, ludotecas a cargo de Kids an us, con talleres de 11 a 13 horas y de cinco de la tarde a cierre. Distribuidas sobre todo por la Praza de Galicia, pero también por Rey Daviña y Castelao, los establecimientos al aire libre tendrán otro atractivo: Con cada ticket de compra se podrá acceder a la ruleta de premios.

"É unha actividade coa que queremos fomentar a cercanía dos nosos establecementos co cliente, resaltar a calidade do producto e atraer a xente dunha maneira diferente, xa que hai establecementos que non están situados en rúas peonís ou que non teñen suficiente escaparate", explicó Rocío Louzán, que animó a todos a asistir a la gran feria del Día do Comercio Local, tal y como resalta el lema de la campaña.

Campaña de rebajas

El concejal de Promoción Económica, Álvaro Caoru, incidió en la originalidad de las iniciativas de Zona Aberta e invitió a participar a vecinos de la comarca de O Salnés o de la de O Barbanza. Auguró, además, que podrán hacerlo en un día soleado y con buena temperatura.

Louzán destacó que Zona Aberta ganó asociados con la unión de hostelería y comercio, ya que da una mayor visibilidad y "anima a asociarse". Además, apuntó que en general el sector está pasando por un buen momento, ahora mismo, ya que "o peche de establecementos estancouse" y, sin embargo, "están abrindo bastantes novos". La campaña de rebajas, reconoció la portavoz del sector, "non foi mala", ya que el tiempo favoreció "porque estivo de inverno e a xente mercou roupa de inverno".