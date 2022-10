La gran mayoría de los patrones mayores de Arousa optarán a la reelección el día 29

Todos los actuales patrones de las cofradías de la Ría de Arousa han presentado una candidatura oficial para optar a la reelección en las elecciones del sábado 29 de octubre. El plazo para oficializar las listas terminaba ayer a las ocho de la tarde y –aunque algunos esperaron a última hora– no hubo demasiadas sorpresas. Así pues en Carril José Luis Villanueva decidió “a última hora” volver a presentar lista.





“Preséntome empuxado polos meus compañeiros. No tempo que estiven hai cousas máis positivas que negativas e por iso decido seguir”, manifiesta. Consciente de que manejar el timón en el pósito carrilexo no es fácil, dado que por segunda vez en ocho años la Cofradía quedó en manos de una Xestora. De hecho en Carril los críticos con su gestión también han presentado candidatura con el objetivo de ganar a Villanueva en las urnas. No será el Pósito carrilexo el único en el que se juega todo en las urnas el día 29. En A Illa el actual patrón, Juan José Rial Millán, se presenta a la reelección, pero también hay al menos otra lista. “Teño un equipo con ideas ás que lle queremos dar continuidade e para iso necesitamos alomenos catro anos máis”, indica Millán. Asegura que “este é un traballo do día a día, eu non vou a facer promesas porque non son político. Son os socios os que deben escoller a candidatura que máis lles guste”.





En Cambados Ruperto Costa también optará a dirigir otro de los pósitos más potentes de la Ría de Arousa durante cuatro años más. En la capital del albariño hay –al menos– otra candidatura. “Seguimos na senda da recuperación económica. Cando entramos no 2014 había unha deuda de medio millón de euros que está liquidada”, expone el cambadés. Los críticos a su equipo también han armado candidatura para intentar hacerse con el mando del Pósito en los comicios de finales de mes.





Lo cierto es que son pocas las cofradías en las que solo una candidatura concurre a las elecciones. En O Grove Antonio Otero afirmaba ayer que repite con su equipo directivo y solo con ligeros cambios respecto a los últimos comicios. “Queremos seguir na mesma liña”, indica. Hay más candidaturas, por lo que los socios tendrán opciones a la hora de votar.





La continuidad está prácticamente garantizada en Vilaxoán, en donde salvo sorpresa de última hora solo había la candidatura de Joaquín Santos Pérez. “En catro anos non dá moito tempo a facer todos os proxectos pendentes. Queremos continuar apostando pola rexeneración de todo e por revalorizar os produtos que temos, fundamentalmente o marisco”. En Rianxo Miguel Iglesias también ha dado el paso y ha presentado candidatura, previsiblemente la única que concurrirá a las elecciones. “Hai proxectos en marcha e un traballo que queremos continuar”, expone.





En el margen norte de la Ría de Arousa todos los patrones optarán a la reelección. Así pues el de Aguiño, José Antonio Santamaría, ya exponía hace unos días que se lo habían pedido sus compañeros y que por eso daba el paso. Algo similar le ocurrió al patrón mayor de Ribeira, José Antonio Pérez, que también aspira a revalidar en su puesto. Enrique Maceiras, de A Pobra, explicó que tras pensárselo también ha optado por presentar un equipo con el objetivo de continuar en la misma senda del trabajo ya realizado.





La única mandataria de los pósitos de la Ría de Arousa que aseguró hace ya semanas que no repetirá como patrona es la de Vilanova, María José Vales, por lo que la persona que salga elegida tras los comicios del 29 será nueva.





Candidaturas provisionales

Aunque el plazo de presentación de candidaturas culminaba ayer a las ocho de la tarde estas son de momento de carácter provisional. Así lo expone el Reglamento tutelado por la Consellería do Mar. Se comprobará si las personas que forman parte de las candidaturas pueden hacerlo, se abrirá un período de alegaciones y se proclamarán las candidaturas definitivas el miércoles 19. Será al día siguiente cuando empezará la campaña electoral para que las candidaturas presenten como consideren sus proyectos a los socios de sus respectivos pósitos. La jornada previa a las votaciones –la del 28 de octubre– será de reflexión y los socios están llamados a las urnas el sábado a partir de las diez de la mañana y hasta las ocho de la tarde.