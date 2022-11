O Grove confirma que sigue en Rañeiros y Cambados y Vilanova consultarán a los socios

La continuidad de la asociación Rañeiros –que se encarga de la gestión de los bancos de libre marisqueo– parece que está garantizada. En una reunión mantenida ayer entre los cuatro patrones de las cofradías adheridas hasta ahora (A Illa, Cambados, Vilanova y O Grove) se han puesto sobre la mesa las opciones de que el colectivo siga funcionando como hasta ahora. La nueva patrona de O Grove, María del Carmen Besada, ya confirmó en el encuentro que su Cofradía seguirá en Rañeiros. Por su parte Jose Vilas –nuevo patrón mayor de Cambados– y Lino Díaz –de Vilanova– tendrán una reunión con los socios en los próximos días para decidir si siguen o no en el colectivo.





El patrón de A Illa, Juan José Rial Millán, explicaba tras la reunión que su percepción es de que “queren seguir”, pero que en todo caso tendrán que esperar a la resolución. “A sensación que me dou é que todos coinciden en que o mellor é seguir dentro da asociación e seguir xestionando”, aclaró.





Conscientes en todo caso de que el libre marisqueo no pasa por su mejor momento. “Houbo días moi malos porque estamos con varias xornadas de temporal e iso afecta. Imos ver dentro duns días despois da ponte como se vai presentar a campaña de Nadal”, explica el patrón isleño.





De momento –y después de la celebración de los comicios del pasado mes de octubre– no tienen en la agenda señalada ninguna reunión con la Consellería do Mar. “Hai posibilidade, que non seguridade, de que poidamos acollernos a unha axuda. De momento é iso, unha posibilidade, e non temos máis datos”, manifiesta Rial Millán. Así las cosas, y a la espera de lo que decidan en las reuniones de Cambados y Vilanova, es más que probable que la gestión de los bancos de libre marisqueo sigan en manos de Rañeiros como lo han estado estos últimos años.