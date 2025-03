Hacienda intensifica la vigilancia sobre contribuyentes con nivel de vida acorde a sus ingresos

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha incluido en las directrices generales del Plan de Control Tributario para este ejercicio 2025 la intensificación de las tareas de investigación para detectar posibles fraudes fiscales entre aquellos contribuyentes cuyo nivel de vida no es acorde a los ingresos que declaran.

Para ello, Hacienda echará mano de las herramientas derivadas de los avances tecnológicos, el uso del big data, así como las redes sociales, para mejorar significativamente su capacidad para detectar desfases entre los bienes y el estilo de vida de un contribuyente y sus ingresos declarados. Centrará sus esfuerzos en cruzar información procedente de distintas fuentes, como registros de bienes inmuebles, vehículos de alta gama, embarcaciones, análisis del catálogo de proveedores de bienes y servicios de lujo y movimientos bancarios, con los datos fiscales declarados anualmente.

Las principales señales de alerta a las que prestará atención la Agencia Tributaria para la identificación de posibles fraudes podemos citar los siguientes:

l Declaraciones de renta incongruentes: Declarar ingresos muy bajos, pero poseer un patrimonio constituido por bienes de elevado valor.

l Gastos excesivos y desproporcionados: frecuencia inusual de viajes, adquisiciones de lujo o un elevado uso de tarjetas de crédito.

l Adquisición de bienes de elevado valor: compras que no se justifican con los ingresos declarados fiscalmente.

l Movimientos bancarios cuestionables: Transferencias de grandes cantidades de dinero sin origen claro o ingresos frecuentes en efectivo.

Estos indicadores pueden generar una alerta que conlleve a una comprobación más detallada. En muchos casos, la AEAT realiza inspecciones aleatorias para verificar que la información declarada corresponde con la realidad económica del contribuyente y en otras ocasiones las investigaciones se dirigirán específicamente a contribuyentes por haber saltado las señales de alerta.

En esta lucha contra el fraude fiscal la Agencia Tributaria no está sola. En los últimos años, ha fortalecido su colaboración con entidades bancarias, la Dirección General de Tráfico (DGT), el Registro de la Propiedad y administraciones y organismos internacionales para el suministro de información que le permita aflorar posibles fraudes.

La consecuencia para los contribuyentes que sean objeto de comprobaciones y que resulten regularizados por este tipo de desajustes entre las rentas declaradas y su patrimonio o estilo de vida es que pueden enfrentarse a requerimientos para justificar sus ingresos hasta multas significativas, que pueden llegar al 150% de la cantidad defraudada en función de la gravedad.

Las principales recomendaciones que puede ofrecer un asesor fiscal ante la intensificación de los controles son llevar una contabilidad clara y transparente, evitar pagos en efectivo de grandes cantidades y declarar correctamente sus ingresos, especialmente aquellos obtenidos a través de fuentes alternativas como inversiones, criptomonedas o negocios online.

“La clave está en la coherencia, y sobre todo ahora, lo que se proyecta a través de las redes sociales”. Si un contribuyente declara fiscalmente ingresos moderados, pero en su vida diaria efectúa grandes gastos o posee un elevado patrimonio, debe ser consciente que la AEAT probablemente le requiera para justificar el origen de esos fondos.

Por lo tanto, con el impulso que la Hacienda ha efectuado en el control de personas físicas con signos de riqueza y discrepancia con sus ingresos junto con la implementación de nuevas tecnologías y un enfoque más estricto en la detección de fraudes, busca reducir la evasión fiscal y garantizar una mayor equidad en el pago de impuestos. Los contribuyentes deben ser conocedores de que la AEAT dispone de herramientas cada vez más sofisticadas para detectar irregularidades, por lo que llevar una gestión fiscal adecuada y coherente es la mejor forma de evitar incidencias fiscales y en consecuencia económicas en el futuro.

*María Pérez

Asesora Fiscal en Inter Asesoría