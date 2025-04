Historiadores y expertos en memoria democrática apoyan la calle para Carmen Meaños

Una veintena de historiadores y expertos en memoria democrática firman un comunicado en el que apoyan la decisión del Concello de Vilagarcía de nombrar una calle de Carril como Carmen Meaños “A Carrilla”. Los expertos hablan después de que desde la Iniciativa Cidadá pola Mamoria se pusiese en cuestión que el vial llevase únicamente el nombre de la carrilexa al entender que debía extenderse este homenaje en el callejero a las víctimas de la represión en su misma situación. Los historiadores y personalidades que firman este comunicado discrepan. Creen que pocas personas como Carmen Meaños “defenderon a necesidade de non limitar a memoria ás vítimas máis directas da represión, a fin de acubirllarse tamén a todas aquelas persoas que, malia non padecer na súa propia pel os ataques fascistas, viron a súa vida truncada polo golpe de Estado do 1936”.



Los firmantes consideran que Carmen Meaños es un “símbolo de memoria, desa memoria incluínte que non deixa atrás ás mulleres, as máis esquecidas entre as vítimas”.



Los expertos entienden que a lo largo de su vida “A Carrilla” no solo no olvidó, sino que “non deixou de contar” por lo que consideran que “é un símbolo non só para Vilagarcía, senón para Galicia enteira”. Creen que con este homenaje en el callejero no solo se recuerda a ella, sino “a todas as persoas que coma o seu pai foron asasinadas polo fascismo”.



El escrito está firmado, entre otros, por el proyecto Nomes e Voces de la USC, por el catedrático de Historia, Lourenzo Fernández Prieto, por el historiador local Marcelino Abuín o por otros colectivos como son el feminista O Soño de Lilith o la historiadora autora de la entrevista para Nomes e Voces a Carmen Meaños como es Eva Vieites. También por investigadores como Antón Mascato.