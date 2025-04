Iniciativa pola Memoria pide retirar honores a Fariña Ferreño, Rivero de Aguilar y Rey Daviña

La Iniciativa Cidadá pola Memoria Histórica pide que se le retiren las distinciones de honor aún vigentes a día de hoy a José María Rivero de Aguilar Otero (hijo adoptivo y Medalla de Ouro en el 1945); a Fernando Suárez de Tangil y Angulo “Conde de Vallellano (Medalla de Ouro en 1954); Fariña Ferreño (Teniente de Alcalde Honorario en 1955) y Jacobo Rey Daviña (Alcalde Honorario en 1965). El Concello modificará los nombres de las calles que tienen a día de hoy, pero el colectivo entiende que hacer eso mientras se conservan las distinciones “non está acometendo unha verdadeira restauración democrática, senón aplicando un verniz sobre aquilo que continúa a ser unha verdadeira inxustiza”.



Creen desde Iniciativa que “a memoria democrática non pode reducirse a un xesto superficial, a un xogo de apariencias que busca contentar sen incomodar” y advierten que “a dignidade das vítimas non se repara cun cambio de texto nun letreiro, senón coa valentía de desmontar o esquecemento e de romper coas reliquias do medo”. Insisten desde la asociación en que “non abonda con tumbar as estatuas de sal se seguimos gardando as medallas nos cofres das institucións”.